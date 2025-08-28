Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 12:43 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 12:43 PM IST

    പാ​ർ​ഥേ​നി​യം വ്യാ​പ​നം ചെ​റു​ക്ക​ൽ; ശാ​സ്ത്ര ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യു​മാ​യി ദോ​ഫാ​ർ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി

    ദോ​ഫാ​ർ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ശി​ൽ​പ​ശാ​ല

    മ​സ്ക​ത്ത്​: അ​ധി​നി​വേ​ശ ചെ​ടി​യാ​യ പാ​ർ​ഥേ​നി​യം വ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി ശ​ക്ത​മാ​ക്കി ദോ​ഫാ​ർ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി. ഈ ​ക​ള​യെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നെ​യും ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​യും പ​റ്റി​യു​ള്ള മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ത്തെ ശാ​സ്ത്ര ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ഗ​വേ​ഷ​ണ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ൾ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കി​ടു​ന്ന​തി​നും സ​സ്യ​ത്തി​ന്റെ വ്യാ​പ​നം ത​ട​യു​ന്ന​തി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഒ​മാ​നി​ൽ​നി​ന്നും വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നു​മു​ള്ള വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ശി​ൽ​പ​ശാ​ല ദോ​ഫാ​ർ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ മൊ​ഹ്‌​സെ​ൻ അ​ൽ ഗ​സ്സാ​നി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​രെ​യും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ക, പ്രാ​യോ​ഗി​ക നി​യ​ന്ത്ര​ണ രീ​തി​ക​ൾ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, സം​യോ​ജി​ത പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ദേ​ശീ​യ ശേ​ഷി വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    പാ​ർ​ഥേ​നി​യം

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വി​നാ​ശ​ക​ര​മാ​യ അ​ധി​നി​വേ​ശ സ​സ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യാ​ണ് പാ​ർ​ത്തീ​നി​യം ഹി​സ്റ്റ​റോ​ഫോ​റ​സി​നെ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ​ത്തി​നും ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ​ക്കും മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ്. വ​ന​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്ക​ക​യും, ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഈ ​സ​സ്യ​ത്തെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​മാ​ന്റെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പ് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ലെ പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​തു​റ​യ സെ​യ്ദ് അ​ൽ സ​രി​രി പ​റ​ഞ്ഞു.ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം​ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ വി​വി​ധ വി​ലാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ 20 ല​ക്ഷം ത​ദ്ദേ​ശീ​യ സ​സ്യ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ത്തു​ക​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ച് പാ​ർ​ത്തീ​നി​യം ചെ​ടി​യെ ഉ​ന്മൂ​ല​നം ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​ കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ഏ​റ്റ​വും ആ​ക്ര​മ​ണ​കാ​രി​യാ​യ ക​ള​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന പാ​ർ​ഥേ​നി​യം ദോ​ഫാ​റി​ന്‍റെ സ​മ​ത​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത്​ വി​ള​ക​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ ത​ട​യു​ന്ന രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. മാ​ത്ര​വു​മ​ല്ല ഇ​തി​ന്‍റെ അ​ല​ർ​ജി ഗു​ണ​ങ്ങ​ൾ മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കും ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ൾ​ക്കും അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട്. പു​ഷ്പി​ക്കു​ന്ന കു​റ്റി​ച്ചെ​ടി​യാ​ണ് പാ​ർ​ത്തീ​നി​യം. അ​ധി​നി​വേ​ശ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​ചെ​ടി, റോ​ഡ​രി​കി​ലും ത​രി​ശു​ഭൂ​മി​യി​ലും ന​ന്നാ​യി വ​ള​രു​ന്നു. ഒ​രു ചെ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന് 10000 മു​ത​ൽ 20000 വ​രെ വി​ത്തു​ക​ൾ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വ​ള​രെ വേ​ഗം ഇ​വ പ​ട​ർ​ന്ന് വ​ള​രു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ആ​സ്റ്റ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​ചെ​ടി അ​ല​ർ​ജി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​വാ​റു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന്റെ സാ​മീ​പ്യം പ​ല​രു​ടേ​യും ദേ​ഹ​ത്ത് ചൊ​റി​ച്ചി​ലും ത​ടി​പ്പും ഉ​ണ്ടാ​ക്കും. പാ​ർ​ത്തീ​നി​യ​ത്തി​ൽ അ​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ത്തെ​നി​ൻ ആ​ണ്​ അ​ല​ർ​ജ്ജി​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ശ്വാ​സ​നാ​ള സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ക​ളു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് പാ​ർ​ത്തീ​നി​യ​ത്തി​ന്റെ പൂ​മ്പൊ​ടി​യു​ള്ള വാ​യു ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ തു​മ്മ​ൽ, മൂ​ക്ക​ട​പ്പ്, ക​ണ്ണി​ൽ നി​ന്നും വെ​ള്ളം വ​രു​ക എ​ന്നി പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാം.

    TAGS:Gulf NewsOman NewsPartheniumDhofar Municipalitygulf news malayalam
    News Summary - Dhofar Municipality collaborates with Shastra Sculpture to reduce the spread of Parthenium
