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    Oman
    Posted On
    date_range 30 Aug 2026 10:12 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2026 10:12 AM IST

    ദോഫാറിൽ വൻ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട; മൂന്നു ടണ്ണിലധികം മയക്കുമരുന്ന് പിടിച്ചു

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    ദോഫാറിൽ വൻ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട; മൂന്നു ടണ്ണിലധികം മയക്കുമരുന്ന് പിടിച്ചു
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    സലാല: ദോഫാറിൽ റോയൽ ഒമാൻ പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ശക്തമായ പരിശോധനയിൽ മൂന്നു ടണ്ണിലധികം മയക്കുമരുന്ന് പിടികൂടി. ദോഫാർ ഗവർണറേറ്റ് പോലീസ് കമാൻഡിന് കീഴിലുള്ള നാർക്കോട്ടിക്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റാണ് ഈ വൻ വേട്ട നടത്തിയത്. രണ്ട് യമൻ പൗരന്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

    പിടിച്ചെടുത്ത മയക്കുമരുന്നിന് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിലമതിക്കും. പ്രതികൾക്കെതിരെ നിലവിൽ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

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    TAGS:DrugshuntingseizeddhofarTons
    News Summary - Dhofar Drug Bust: Over 3 Tons Seized
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