Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 12:40 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 12:40 PM IST

    ജ​ബ​ൽ അ​ഖ്ദ​റി​ലെ വി​ക​സ​ന-ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു

    • 90 ല​ക്ഷം റി​യാ​ലി​ന്റെ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളാ​ണ് ജ​ബ​ൽ അ​ഖ്ദ​റി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്
    • ദാ​ഖി​ലി​യ്യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​നെ​യും തെ​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​നെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കേ​ബി​ൾ കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യും ന​ട​പ്പാ​ക്കും
    ജ​ബ​ൽ അ​ഖ്ദ​റി​ലെ വി​ക​സ​ന-ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു
    ജ​ബ​ൽ അ​ഖ്ദ​ർ വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ പാ​ർ​ക്കി​ന്റെ ദൃ​ശ്യം

    മ​സ്ക​ത്ത്: ദാ​ഖി​ലി​യ്യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജ​ബ​ൽ അ​ഖ്ദ​ർ വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ വി​ക​സ​ന, സേ​വ​ന, ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ സ​മ​ഗ്ര പാ​ക്കേ​ജ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. ഏ​ക​ദേ​ശം 90 ല​ക്ഷം ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​നം, ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണം, പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ​യും ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​താ​ണ്. വി​ന്റ​ർ സീ​സ​ണു​ക​ളി​ലെ ഒ​മാ​നി​ലെ ഹോ​ട്ട് സ്​​പോ​ട്ടാ​ണ് ജ​ബ​ൽ അ​ഖ്ദ​ർ.

    ജ​ബ​ൽ അ​ഖ്ദ​ർ വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ പാ​ർ​ക്കി​ന്റെ ദൃ​ശ്യം


    ജ​ബ​ൽ അ​ഖ്ദ​ർ വി​ലാ​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട വി​ക​സ​ന​വും പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡി​ന്റെ ഇ​ര​ട്ടി​പ്പി​ക്ക​ലും നി​ല​വി​ൽ പു​രോ​ഗ​തി​യി​ലാ​ണ്. ഇ​തി​നു പു​റ​മെ നി​ര​വ​ധി ഇ​ന്ന​ർ റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ പി​ച്ചി​ങ് പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളും മ​റ്റ് റോ​ഡ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ടെ​ൻ​ഡ​ർ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്. ഇ​വ റോ​ഡ് ശൃം​ഖ​ല​യു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഗ​താ​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും വി​വി​ധ ടൂ​റി​സം, താ​മ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ജ​ബ​ൽ അ​ഖ്ദ​ർ വാ​ലി ശൈ​ഖ് സു​ൽ​ത്താ​ൻ മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ൽ ഗാ​ഫി​ലി പ​റ​ഞ്ഞു

    സേ​വ​ന -സാ​മൂ​ഹി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ജ​ബ​ൽ അ​ഖ്ദ​ർ പാ​ർ​ക്ക് ഇ​തി​ന​കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഹ​രി​ത ഇ​ട​മാ​യ ഈ ​പാ​ർ​ക്കി​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ്ക്വ​യ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യും ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സീ​സ​ണ​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വേ​ദി ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം സം​യോ​ജി​ത സേ​വ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ചെ​റു​കി​ട -ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ക​രെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി.സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലൂ​ടെ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന നി​ക്ഷേ​പ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ണെ​ന്ന് വാ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. ഹൈ​ൽ അ​ൽ യ​മ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് സം​യോ​ജി​ത വാ​ണി​ജ്യ സ​മു​ച്ച​യം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ത്രീ ​സ്റ്റാ​ർ ഹോ​ട്ട​ൽ, എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ പാ​ർ​ക്ക്, വി​നോ​ദ കേ​ന്ദ്രം, വാ​ണി​ജ്യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​സ​മു​ച്ച​യം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കു​ള്ള ടൂ​റി​സം -വി​നോ​ദ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന​താ​ക്കും.

    സീ​ഹ് ഖ​ത്താ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ത്രീ​ഡി ഓ​പ​ൺ എ​യ​ർ അ​രീ​ന, ദാ​അ​ൻ അ​ൽ ബു​സൈ​തൈ​ൻ പാ​ർ​ക്ക്, സീ​ഹ് ഖ​ത്താ​ന പാ​ർ​ക്കി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം എ​ന്നി​വ​യും നി​ക്ഷേ​പ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. വി​നോ​ദ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ്, മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ്യൂ ​പോ​യി​ന്റ് എ​ന്നി​വ​യോ​ടെ വി​ലാ​യ​ത്തി​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ പ്ര​കൃ​തി സ​മ്പ​ത്ത് പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ‘അ​ൽ ജ​ബ​ൽ അ​ൽ ആ​ലി’ (ഹൈ ​മൗ​ണ്ട​ൻ) ടൂ​റി​സം സി​റ്റി പ​ദ്ധ​തി ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണെ​ന്ന് വാ​ലി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഏ​ക​ദേ​ശം 1.2 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ നി​ർ​മാ​ണ -നി​ക്ഷേ​പ ചെ​ല​വു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി 11.8 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം വി​സ്തൃ​തി​യി​ൽ, സ​മു​ദ്ര​നി​ര​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 2,400 മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ഒ​രു​ക്കു​ക. 10,000 പേ​ർ​ക്ക് താ​മ​സ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന 2,500ല​ധി​കം താ​മ​സ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ, 2,000ത്തി​ല​ധി​കം മു​റി​ക​ളു​ള്ള ഹോ​ട്ട​ൽ സം​വി​ധാ​നം, 1.5 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യി​ലു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന ഗോ​ൾ​ഫ് കോ​ഴ്‌​സ്, പ​ത്തി​ല​ധി​കം ശി​ൽ​പ-​സാം​സ്കാ​രി​ക-​ടൂ​റി​സം ആ​ക​ർ​ഷ​ണ കൗ​ണ്ട​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    സു​സ്ഥി​ര​വും ഹ​രി​ത ഇ​ക്ക​ണോ​മി​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ​വും സ്മാ​ർ​ട്ട് ഗ​താ​ഗ​ത പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തും. ഇ​ത് തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക് താ​ങ്ങാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യും. കൂ​ടാ​തെ, ദാ​ഖി​ലി​യ്യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​നെ​യും തെ​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​നെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കേ​ബി​ൾ കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യും ന​ട​പ്പാ​ക്കും.ടൂ​റി​സം, ചെ​റു​കി​ട -ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സു​സ്ഥി​ര തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഒ​മാ​നി​ലെ മു​ൻ​നി​ര ടൂ​റി​സം വി​ക​സ​ന​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ജ​ബ​ൽ അ​ഖ്ദ​ർ മാ​റു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

