Madhyamam
    Oman
    8 Jan 2026 9:26 AM IST
    8 Jan 2026 9:26 AM IST

    യു.​എ.​ഇ അം​ബാ​സ​റെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​തി​രോ​ധകാ​ര്യ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി

    യു.​എ.​ഇ അം​ബാ​സ​റെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​തി​രോ​ധകാ​ര്യ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി
    ഒ​മാ​നി​ലെ യു.​എ.​ഇ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഷെ​യ്ക്ക് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ മ​ക്തൂം അ​ൽ മ​ക്തൂം ഒ​മാ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ കാ​ര്യ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ശി​ഹാ​ബ് ബി​ൻ താ​രി​ഖ് അ​ൽ സ​ഈ​ദു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ യു.​എ.​ഇ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഷെ​യ്ക്ക് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ മ​ക്തൂം അ​ൽ മ​ക്തൂ​മി​നെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ​കാ​ര്യ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ശി​ഹാ​ബ് ബി​ൻ താ​രി​ഖ് അ​ൽ സ​ഈ​ദ്. അ​ൽ മു​ർ​ത​ഫ ക്യാ​മ്പി​ൽ ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ക​യും ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഒ​മാ​ൻ -യു.​എ.​ഇ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക പു​രോ​ഗ​തി​ക​ളും പ​ര​സ്പ​ര താ​ൽ​പ​ര്യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​മാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി​യും യു.​എ.​ഇ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ഷെ​യ്ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ സാ​യി​ദ് അ​ൽ ന​ഹ്‍യാ​നും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സു​ര​ക്ഷ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​രു​കൂ​ട്ട​രും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്‌​തു.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ്ഥി​ര​ത​യും കൂ​ട്ടാ​യ സു​ര​ക്ഷ​യും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​യ ഏ​കോ​പ​ന സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും ധാ​ര​ണ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ സ​മാ​ധാ​ന​വും സ്ഥി​ര​ത​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി.

    TAGS:uae ambassadordeputy prime ministergulf
