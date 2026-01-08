യു.എ.ഇ അംബാസറെ സ്വീകരിച്ച് പ്രതിരോധകാര്യ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാനിലെ യു.എ.ഇ അംബാസഡർ ഷെയ്ക്ക് മുഹമ്മദ് ബിൻ മക്തൂം അൽ മക്തൂമിനെ സ്വീകരിച്ച് ഒമാൻ പ്രതിരോധകാര്യ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി സയ്യിദ് ശിഹാബ് ബിൻ താരിഖ് അൽ സഈദ്. അൽ മുർതഫ ക്യാമ്പിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദബന്ധങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുകയും ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു.
കഴിഞ്ഞദിവസം ഒമാൻ -യു.എ.ഇ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ അബൂദബിയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. പ്രാദേശിക പുരോഗതികളും പരസ്പര താൽപര്യ വിഷയങ്ങളും സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു. ഒമാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സയ്യിദ് ബദർ ബിൻ ഹമദ് അൽ ബുസൈദിയും യു.എ.ഇ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുല്ല ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. മേഖലയിലെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ, സുരക്ഷ വിഷയങ്ങൾ ഇരുകൂട്ടരും അവലോകനം ചെയ്തു.
പ്രാദേശിക സ്ഥിരതയും കൂട്ടായ സുരക്ഷയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായകരമായ ഏകോപന സമീപനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ധാരണ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചർച്ച നടന്നിരുന്നു. പ്രദേശത്തെ സമാധാനവും സ്ഥിരതയും നിലനിർത്തുന്നതിന് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ചർച്ചകളിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register