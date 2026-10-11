ജനാധിപത്യം ചോദ്യങ്ങളെ ഭയപ്പെടരുത്!text_fields
ഡൽഹിയിൽ നീതിക്കും ജനാധിപത്യാവകാശങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളോടും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളോടും ഭരണകൂടം സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനം ഗൗരവത്തോടെ പരിശോധിക്കപ്പെടണം. അതുപോലെതന്നെ, രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയെയും ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയെയും കുറിച്ച് പൗരന്മാർ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കും വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറുപടി നൽകണം. പ്രതിഷേധങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ കാണിക്കുന്ന ജാഗ്രതയുടെ അത്രതന്നെ പ്രാധാന്യം ജനങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നതിനുമുണ്ട്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും സുതാര്യതയും ഉത്തരവാദിത്തവും അനിവാര്യമാണ്. വോട്ടർപട്ടികയിലെ പിഴവുകൾ, വോട്ടവകാശത്തിന്റെ സംരക്ഷണം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികളുടെ വിശ്വാസ്യത എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഉയരുന്ന സംശയങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടെ പരിശോധിക്കണം. തെളിവില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അതേസമയം, ന്യായമായ സംശയങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ അവക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകുന്നതും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള ജനവിശ്വാസം നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമാണ്.
രാജ്യസ്നേഹം എന്നത് ഭരണാധികാരികളെ പിന്തുണക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷക്കും സൈനികരുടെ ജീവനും പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അധികാരികളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതും രാജ്യസ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. സർക്കാറിന്റെ നയങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സുതാര്യത ആവശ്യപ്പെടുന്ന പൗരന്മാരോ അതുകൊണ്ടുമാത്രം രാജ്യത്തിന്റെ ശത്രുക്കളാകുന്നില്ല. വിമർശനത്തിനും വിയോജിപ്പിനും ഇടം നൽകുമ്പോഴാണ് ജനാധിപത്യം കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നത്.
ജനാധിപത്യപരമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഭരണകൂടം കാണിക്കുന്ന ജാഗ്രതയും കാര്യക്ഷമതയും രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും ഭീകരവാദത്തിന്റെ വേരുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലും ഒരുപോലെ പ്രകടമാകേണ്ടതല്ലേ? ഭീകരാക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ആരാണ് ? അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണ്? അവരെ സഹായിക്കുന്നവർ ആരൊക്കെയാണ്? തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ തെളിവുകളുടെയും വസ്തുതകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്തണം.
2019-ലെ പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ 40 സി.ആർ.പി.എഫ്. ജവാന്മാർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. 2025-ലെ പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിൽ 26 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നടന്ന ഈ ദുരന്തങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു. ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ തടയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നോ? അന്വേഷണങ്ങൾ എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത്? ഭാവിയിൽ ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചത്? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വസ്തുതാപരമായ മറുപടി തേടുന്നത് രാജ്യദ്രോഹമല്ല; ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പൗരന്റെ അവകാശമാണ്. അതേസമയം, തെളിവുകളില്ലാതെ സുരക്ഷാവീഴ്ചകളോ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനകളോ ആരോപിക്കുന്നതും ശരിയല്ല.
പൊതുജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും നിയമപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും ഭരണകൂടത്തിന് വിഭവങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കേണ്ടിവരും. എന്നാൽ ആയിരക്കണക്കിന് നിയമപാലകരുടെയും ജവാൻമാരുടെയും വിലപ്പെട്ട സമയവും ഊർജവും പ്രതിഷേധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ, അതിനായി പൊതുഖജനാവിൽനിന്ന് വിനിയോഗിക്കുന്ന പണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും മുൻഗണനകളും പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലേ? പ്രതിഷേധങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം രാജ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഭീകരവാദം തടയുന്നതിനും സാധാരണക്കാരുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും ഭരണകൂടം തുല്യമായ ജാഗ്രതയും ഉത്തരവാദിത്തവും കാണിക്കണം.
കുടിവെള്ളം ലഭിക്കാതെ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വെള്ളമെത്തിക്കുക, അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വില സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങാനാകുന്ന വിധത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുക, വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കും ഭരണകൂടം അർഹമായ പ്രാധാന്യം നൽകണം. സ്ത്രീകൾക്ക് ഭയമില്ലാതെ ജീവിക്കാനും സഞ്ചരിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന സാഹചര്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതും രാജ്യസുരക്ഷയുടെ ഭാഗമാണ്. അതുപോലെ, ഓരോ പൗരനും ഭയമില്ലാതെ അഭിപ്രായം പറയാനും വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കാനും കഴിയുന്ന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.
ഡൽഹിയിലെ വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ പ്രസക്തിയും ഇവിടെയാണ്. സർക്കാറിന്റെ നയങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ ജനാധിപത്യപരമായ വിയോജിപ്പുകളെ അടിച്ചമർത്തരുത്. പ്രതിഷേധങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ കാണിക്കുന്ന ജാഗ്രത, അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യവും ജനാധിപത്യാവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും പ്രകടമാകണം.ജനാധിപത്യത്തിൽ അധികാരം എന്നത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അതീതമായ പദവിയല്ല. ജനങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നത് അധികാരത്തിന്റെ ഔദാര്യമല്ല; ജനങ്ങളോടുള്ള ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.
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