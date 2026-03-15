Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightപ്രതിരോധം തുടർന്ന്...
    Oman
    Posted On
    date_range 15 March 2026 11:47 AM IST
    Updated On
    date_range 15 March 2026 11:47 AM IST

    പ്രതിരോധം തുടർന്ന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ഇറാനിലെ ഖാർഗ് ദ്വീപിൽ യു.എസ് വ്യോമാ​ക്രമണം നടത്തിയതോടെ ഗൾഫ് മേഖലയാകെ ആശങ്കയിലാണ്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ എണ്ണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രത്യാക്രമണം നടത്തുമെന്ന ഇറാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രാവർത്തികമായാൽ, ഗൾഫ് മേഖലക്ക് അത് കനത്ത പ്രഹരമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, വരും ദിവസങ്ങൾ മേഖലയെ സംബന്ധിച്ച് അതി നിർണായകമാണ്.

    സൗദിയിൽ രണ്ട് ഡ്രോണുകൾ തകർത്തു

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്​​ച ആ​ക്ര​മ​ണം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടെ​ത്തി​യ ര​ണ്ട് ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ പ്ര​തി​രോ​ധ സേ​ന ത​ക​ർ​ത്തു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു ബാ​ലി​സ്​​റ്റി​ക് മി​സൈ​ലും ആ​കെ 76 ഡ്രോ​ണു​ക​ളും ത​ക​ർ​ത്ത​താ​യി പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ വ​ക്താ​വ് മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ തു​ർ​ക്കി അ​ൽ മാ​ലി​ക്കി ശ​നി​യാ​ഴ്ച അ​റി​യി​ച്ചു.

    യു.എ.ഇയിൽ ആക്രമണം

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഇ​റാ​ന്റെ ഒ​മ്പ​ത് ബാ​ലി​സ്റ്റി​ക്​ മി​സൈ​ലു​ക​ളും 33 ഡ്രോ​ണു​ക​ളും ത​ട​ഞ്ഞ​താ​യി യു.എ.ഇ പ്ര​തി​രോ​ധ ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളോ പ​രി​ക്കു​ക​​ളോ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. ഫു​ജൈ​റ​യി​ൽ വ്യോ​മ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ചീ​ളു​ക​ൾ പ​തി​ച്ച്​ തീ​പി​ടി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യി. ദു​ബൈ​യി​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​നി​ടെ ഡൗ​ൺ​ടൗ​ൺ ദു​ബൈ​യി​ലെ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ പു​റം ചു​മ​രി​ൽ ചീ​ളു​ക​ൾ പ​തി​ച്ചു. അ​തി​നി​ടെ ​വ്യോ​മ​പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​ഡി​യോ ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ത്ത്​ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ 55 പേ​ർ​ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​റാ​ന്റെ ആ​ക്ര​മ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം ഇ​തു​വ​രെ യു.​എ.​ഇ എ​യ​ർ ഡി​ഫ​ൻ​സ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ 294 ബാ​ലി​സ്റ്റി​ക് മി​സൈ​ലു​ക​ൾ, 15 ക്രൂ​സ് മി​സൈ​ലു​ക​ൾ, 1600 ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ത​ട​ഞ്ഞ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും വി​ദേ​ശി​ക​ളും അ​ട​ക്കം ആ​റു​പേ​രാ​ണ്​ മ​രി​ച്ച​ത്.

    കുവൈത്തിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടെത്തിയത് ഏഴ് ഡ്രോണുകൾ

    ശനിയാഴ്ച കുവൈത്തിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് എത്തിയത് ഏഴ് ഡ്രോണുകൾ. ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം തകർത്തു. രണ്ടെണ്ണം അപകട മേഖലക്ക് പുറത്ത് പതിച്ചു. അഹമ്മദ് അൽ ജാബിർ വ്യോമതാവളത്തിന് നേരെ രണ്ട് ഡ്രോണുകൾ ആക്രമണം നടത്തി. ഇതിനെ തുടർന്ന് മൂന്ന് സായുധ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് നിസ്സാര പരിക്കേറ്റതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരുടെ നില തൃപ്തികരമാണ്.

    ഖത്തറിൽ രണ്ടുതവണ ആക്രമണം

    ഖ​ത്ത​റി​നെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യി. പു​ല​ർ​ച്ചെ 1.30 ഓ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ദ്യ ആ​ക്ര​മ​ണ ശ്ര​മ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ദോ​ഹ​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ലി​യ സ്ഫോ​ട​ന ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കേ​ട്ട​ത്. ഖ​ത്ത​റി​നെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഇ​റാ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ മി​സൈ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം സാ​യു​ധ സേ​ന ത​ട​ഞ്ഞ​താ​യി പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് രാ​വി​ലെ 5.45നാ​ണ് ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ആ​ക്ര​മ​ണം ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്.

    സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സു​ര​ക്ഷ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​രെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ചു. നാ​ഷ​ണ​ൽ അ​ലേ​ർ​ട്ട് സി​സ്റ്റം വ​ഴി അ​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച നി​ർ​ദി​ഷ്ട പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​രെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ന​ലെ പു​ല​ർ​ച്ച​യോ​ടെ മാ​റ്റി താ​മ​സി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഇ​വ​ർ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ താ​മ​സ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി ബഹ്റൈൻ

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഇ​റാ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ന്നു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ ഒ​ന്ന​ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വീ​ണ്ടും ആ​ക്ര​മ​ണ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അവയെല്ലാം നി​ർ​വീ​ര്യ​മാ​ക്കി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ 1.30 ഓ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ദ്യ സ്ഫോ​ട​ന ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ൾ കേ​ട്ട​ത്. സൈ​റ​ണു​ക​ൾ മു​ഴ​ങ്ങി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ പ്ര​തി​രോ​ധ മി​സൈ​ലു​ക​ൾ ശ​ത്രു​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മി​സൈ​ലു​ക​ളും ഡ്രോ​ണു​ക​ളും ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ത​ന്നെ ത​ക​ർ​ത്ത​തി​നാ​ൽ വ​ലി​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​യി.

    സം​ഘ​ർ​ഷം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത് മു​ത​ൽ ഇ​തു​വ​രെ ആ​കെ 327 ആ​ക്ര​മ​ണ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സേ​ന പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഇതിൽ 203 ഡ്രോണുകളും 124 മിസൈലുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    Similar News
    Next Story
    X