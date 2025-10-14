Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 10:44 AM IST

    മാ​ൻ വേ​ട്ട; ഒ​രാ​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    മാ​ൻ വേ​ട്ട; ഒ​രാ​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത മാ​നി​ന്റെ ജ​ഡ​വും വേ​ട്ട​ക്കു​പ​യോ​ഗി​ച്ച ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും

    മ​സ്ക​ത്ത്: പ്ര​കൃ​തി​സം​ര​ക്ഷി​ത മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​റേ​ബ്യ​ൻ മാ​നി​​നെ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി വേ​ട്ട​യാ​ടി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ.

    റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി അ​ധി​കൃ​ത​രാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. വേ​ട്ട​യാ​ടി​യ അ​റേ​ബ്യ​ൻ മാ​നി​ന്റെ ജ​ഡ​വും​ വേ​ട്ട​ക്കു​പ​യോ​ഗി​ച്ച ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഇ​യാ​ളു​ടെ ബാ​ഗി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. സം​ര​ക്ഷി​ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ന​ധി​കൃ​ത വേ​ട്ട ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന തി​ര​ച്ചി​ലി​​നി​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​തി പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ഒ​മാ​നി​ലെ വം​ശ​നാ​ശ ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി പ​റ​ഞ്ഞു. പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​തോ​റി​റ്റി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രാ​യ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. ഒ​മാ​നി​ലെ ​ൈജ​വ​വൈ​വി​ധ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ലോ സം​ര​ക്ഷി​ത മേ​ഖ​ല​യി​ലോ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളോ സം​ശ​യ​ക​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളോ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടാ​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​രെ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ​രി​സ്ഥി​തി അ​​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Oman NewsDeer huntingarrestedgulf news malayalam
