Madhyamam
    Oman
    date_range 22 Nov 2025 11:59 AM IST
    date_range 22 Nov 2025 12:00 PM IST

    ദ​അ​വ സ​മ്മേ​ള​നം ബ​ർ​ക്ക​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ദ​അ​വ സ​മ്മേ​ള​നം ബ​ർ​ക്ക​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ഒ​മാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ദ​അ​വ സ​മ്മേ​ള​നം പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഗ​മം ദു​ബൈ അ​ൽ റാ​ഷി​ദ് സെ​ന്റ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​സ​യ്യി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശാ​ക്കി​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ദ​അ​വ സ​മ്മേ​ള​നം ബ​ർ​ക്ക​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഗ​മം ദു​ബൈ അ​ൽ റാ​ഷി​ദ് സെ​ന്റ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​സ​യ്യി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശാ​ക്കി​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഒ​മാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ഫീ​ർ വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വി​സ്‌​ഡം ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​എ​ൻ. അ​ബ്ദു​ല​ത്തീ​ഫ് മ​ദ​നി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    വി​സ്‌​ഡം ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ​രീ​ഫ് യു.​എ.​ഇ, ഒ​മാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ സീ​ബ് യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, നി​യാ​സ് വ​യ​നാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഷ​ഫീ​ർ (ബ​ർ​ക്ക), മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ലി (സോ​ഹാ​ർ), റാ​ഷി​ദ് (സീ​ബ്), അ​ന​സ് (റൂ​വി) എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ സെ​ന്റ​റു​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഒ​മാ​നി​ലെ വി​വി​ധ സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി പ്ര​ത്യേ​കം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ബാ​ല​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ലി ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം, റി​ൻ​ഷി​ദ് ബി​ൻ ഹം​സ, അ​ൽ ഫ​ഹ​ദ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഓ​പ​ൺ ക്വി​സ്, മെ​മ്മ​റി ടെ​സ്റ്റ്, ക​ള​റി​ങ് മ​ൽ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    TAGS:Oman Newsconferencebarkagulf news malayalam
