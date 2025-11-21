Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightദഅവ സമ്മേളനം ഇന്ന്...
    Oman
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 10:38 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 10:38 AM IST

    ദഅവ സമ്മേളനം ഇന്ന് ബർക്കയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ദഅവ സമ്മേളനം ഇന്ന് ബർക്കയിൽ
    cancel
    Listen to this Article

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ദ​അ​വ സ​മ്മേ​ള​നം ബ​ർ​ക്ക ഫാ​മി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്ന് മു​ത​ൽ ന​ട​ക്കും. പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം വി​സ്‌​ഡം ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​എ​ൻ. അ​ബ്ദു​ല​ത്തീ​ഫ് മ​ദ​നി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ​ചെ​യ്യും.

    ഒ​മാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ഫീ​ർ വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി ദു​ബൈ അ​ൽ റാ​ഷി​ദ് സെ​ന്റ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​സ​യ്യി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശാ​ക്കി​ർ, വി​സ്‌​ഡം ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ​രീ​ഫ് യു.​എ.​ഇ, ഇ​ഹ്‌​ജാ​സ് ബി​ൻ അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌, അ​ന​സ് പൊ​ന്നാ​നി, റി​ൻ​ഷി​ദ് ബി​ൻ ഹം​സ, സ​ൽ​മാ​ൻ അ​ൽ ഹി​ക​മി, അ​ൽ ഫ​ഹ​ദ് പൂ​ന്തു​റ, ഷ​ഫീ​ർ ബ​ർ​ക്ക, നി​യാ​സ് സീ​ബ്, ഹി​ലാ​ൽ, മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ലി ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം, അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം സീ​ബ്, റാ​ഷി​ദ് സീ​ബ്, നി​ഷാം സോ​ഹാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ക്കും.

    വ​നി​ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഹ​സീ​ന റൂ​വി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. ഫാ​മി​ലി കൗ​ൺ​സി​ല​ർ അ​ഫീ​ദ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സ് ന​യി​ക്കും. റു​ബീ​ന, ഷാ​ക്കി​റ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ക്കും.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ബാ​ല​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ​യി​നം ക​ലാ​കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും സ​മ്മാ​ന വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:todayconferencebarkaOman
    News Summary - Da'wah conference in Barka today
    Similar News
    Next Story
    X