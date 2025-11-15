Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഅ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ...
    Oman
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 9:08 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 9:08 AM IST

    അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ്: ര​ണ്ട് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ്: ര​ണ്ട് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: സ​ഹം വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച ര​ണ്ട് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന​യി​ലെ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യി. അ​ൽ റ​വ്ദ​ഹ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് റോ​ഡി​ൽ ഡ്രി​ഫ്റ്റി​ങ്, റേ​സി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ് ചെ​യ്ത​തി​നാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ സ്വ​ന്തം ജീ​വ​നൊ​പ്പം മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ ജീ​വ​ൻ​കൂ​ടി അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​യി റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Driversdangerous drivingArrestgulf news oman
    News Summary - Dangerous driving: Two drivers arrested
    Similar News
    Next Story
    X