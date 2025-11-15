Begin typing your search above and press return to search.
Posted On 15 Nov 2025 9:08 AM IST
Updated On 15 Nov 2025 9:08 AM IST
അപകടകരമായ ഡ്രൈവിങ്: രണ്ട് ഡ്രൈവർമാർ പിടിയിൽtext_fields
News Summary - Dangerous driving: Two drivers arrested
മസ്കത്ത്: സഹം വിലായത്തിൽ അപകടകരമായ രീതിയിൽ വാഹനമോടിച്ച രണ്ട് ഡ്രൈവർമാർ വടക്കൻ ബാത്തിനയിലെ പൊലീസിന്റെ കർശന പരിശോധനയിൽ പിടിയിലായി. അൽ റവ്ദഹ പ്രദേശത്ത് റോഡിൽ ഡ്രിഫ്റ്റിങ്, റേസിങ് തുടങ്ങിയ അപകടകരമായ ഡ്രൈവിങ് ചെയ്തതിനാണ് പ്രതികളെ റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ സ്വന്തം ജീവനൊപ്പം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻകൂടി അപകടത്തിലാക്കുമെന്ന് പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പിടിയിലായവർക്കെതിരെ നിയമാനുസൃത നടപടികൾ തുടങ്ങിയതായി റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
