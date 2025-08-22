Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    22 Aug 2025 9:51 AM IST
    Updated On
    22 Aug 2025 9:51 AM IST

    അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ്; നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ്; നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    സ​ലാ​ല: ദോ​ഫാ​ര്‍ ഗ​വ​ര്‍ണ​റേ​റ്റി​ല്‍ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ല്‍ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ അ​ഭ്യാ​സ​പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തു​ക​യും പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​ന് നി​ര​വ​ധി ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​രെ റോ​യ​ല്‍ ഒ​മാ​ന്‍ പൊ​ലീ​സ് (ആ​ര്‍.​ഒ.​പി) അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. പ്ര​തി​ക​ള്‍ക്കെ​തി​രാ​യ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. സ​മാ​ന​മാ​യ മ​റ്റൊ​രു സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ നി​ര​വ​ധി​പേ​ര്‍ നേ​ത്തേ​യും അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി​രു​ന്നു. 500 റി​യാ​ല്‍ പി​ഴ​യും മൂ​ന്ന് മാ​സം വ​രെ ത​ട​വും ശി​ക്ഷ​യു​ള്ള കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Oman Newsdangerous drivingPeople ArrestedViolation law
    News Summary - Dangerous driving; several people arrested
