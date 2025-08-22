Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 22 Aug 2025 9:51 AM IST
Updated Ondate_range 22 Aug 2025 9:51 AM IST
News Summary - Dangerous driving; several people arrested
സലാല: ദോഫാര് ഗവര്ണറേറ്റില് അപകടകരമായ രീതിയില് വാഹനങ്ങള് അഭ്യാസപ്രകടനം നടത്തുകയും പ്രദര്ശിപ്പിക്കുകയും വാഹനമോടിക്കുകയും ചെയ്തതിന് നിരവധി ഡ്രൈവര്മാരെ റോയല് ഒമാന് പൊലീസ് (ആര്.ഒ.പി) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പ്രതികള്ക്കെതിരായ നിയമ നടപടികള് പൂര്ത്തിയായിവരുകയാണെന്നും അധികൃതര് സ്ഥിരീകരിച്ചു. സമാനമായ മറ്റൊരു സംഭവത്തില് നിരവധിപേര് നേത്തേയും അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. 500 റിയാല് പിഴയും മൂന്ന് മാസം വരെ തടവും ശിക്ഷയുള്ള കുറ്റകൃത്യമാണിതെന്ന് അധികൃതര് പറഞ്ഞു.
