Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 12:56 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 12:56 PM IST

    വാ​ഹ​ന അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​യി​ൽ ത​ക​രാ​ർ; ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​ന് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​ന് 1,500 ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​തോ​റി​റ്റി
    വാ​ഹ​ന അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​യി​ൽ ത​ക​രാ​ർ; ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​ന് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: അ​ൽ ദാ​ഖി​ലി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ വാ​ഹ​ന അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട്ട് ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​തോ​റി​റ്റി (സി.​പി.​എ). ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​നും വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പി​നും ഇ​ട​യി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദ​പ​ര​മാ​യ ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പു​ണ്ടാ​ക്കി​യ സി.​പി.​എ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​ന് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി. ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    സി.​പി.​എ ന​ൽ​കി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം, ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വ് ത​ന്റെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ എ​ൻ​ജി​ൻ മാ​റ്റാ​നു​ള്ള ക​രാ​ർ ഒ​രു വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പു​മാ​യി ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ണി ക​ഴി​ഞ്ഞ് വാ​ഹ​നം തി​രി​കെ ല​ഭി​ച്ച​ശേ​ഷ​വും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​തോ​​ടെ വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പു​കാ​രെ വീ​ണ്ടും സ​മീ​പി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഓ​ഫി​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി.

    പ​രാ​തി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​തോ​റി​റ്റി വി​ശ​ദ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി മ​ധ്യ​സ്ഥ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​തി​നു​ശേ​ഷം ഇ​രു​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ക​രാ​ർ റ​ദ്ദാ​ക്കി. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​ന്റെ വാ​ഹ​നം വ​ർ​ക്​​ഷോ​പ് ഉ​ട​മ 1,500 ഒ​മാ​നി റി​യാ​ലി​ന് വാ​ങ്ങാ​ൻ സ​മ്മ​തി​ച്ച​തോ​ടെ കേ​സ് ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ക​രാ​റി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും വ്യ​വ​സാ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് സി.​പി.​എ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലാ​യി ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​ത് വി​പ​ണി​യി​ൽ വി​ശ്വാ​സം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:Gulf NewsvehiclescompensationDamagesRepair Works
    News Summary - Damages caused by vehicle repair work; compensation for the consumer
