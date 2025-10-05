Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 11:25 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 11:25 AM IST

    കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് കൗ​തു​ക​മാ​യി സൈ​ക്കി​ള്‍ അ​ഭ്യാ​സം

    കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് കൗ​തു​ക​മാ​യി സൈ​ക്കി​ള്‍ അ​ഭ്യാ​സം
    മ​ത്ര: സ്വ​ദേ​ശി യു​വാ​വ് സൈ​ക്കി​ള്‍ അ​ഭ്യാ​സ പ്ര​ക​ട​നം കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് കൗ​തു​കം പ​ക​രു​ന്ന​താ​യി. കാ​ണി​ക​ളി​ല്‍ കൗ​തു​കം പ​ക​ര്‍ന്ന് മ​ത്ര സൂ​ഖ് പോ​ര്‍ബ​മ്പ ച​ത്വ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് മെ​യ് വ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള സ​ര്‍ക്ക​സ് അ​ഭ്യാ​സി​യെ​പ്പോ​ലെ സൈ​ക്കി​ള്‍ കൊ​ണ്ട് സ്വ​ദേ​ശി യു​വാ​വ് ‘ചി​ത്രം’​വ​ര​ച്ച​ത്. ക​ണ്ടു​നി​ന്ന മ​ല​യാ​ളി​ക​ളി​ല്‍ പ​ല​ര്‍ക്കും എ​ഴു​പ​തു​ക​ളി​ല്‍ നാ​ട്ടി​ന്‍ പു​റ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യി​രു​ന്ന 'സൈ​ക്കി​ളോ​ട്ടം'​എ​ന്ന വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് ഓ​ര്‍മ​ക​ളെ കൂ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ട് പോ​യി. പ​ഴ​യ കാ​ല​ത്ത് രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളെ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന സൈ​ക്കി​ളോ​ട്ടം എ​ന്ന ക​ലാ കാ​യി​ക വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി അ​ന്യം​നി​ന്ന് പോ​യ​താ​ണ്.

    ഇ​പ്പോ​ള്‍ അ​ത്ത​രം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നാ​ട്ടി​ല്‍ എ​ങ്ങു​മി​ല്ല. സൈ​ക്കി​ളോ​ട്ടം പ​രി​പാ​ടി​യെ അ​നു​സ്മ​രി​പ്പി​ക്കും വി​ധ​മു​ള്ള അ​ഭ്യാ​സം ക​ണ്ട​പ്പോ​ള്‍ പ​ഴ​യ ഓ​ർ​മ​ക​ള്‍ അ​യ​വി​റ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പ​ല​രും.​അ​ഭ്യാ​സം ക​ണ്ട് ത​ടി​ച്ച് കൂ​ടി​യ​വ​രൊ​ക്കെ ഫോ​ട്ടോ​യും വി​ഡി​യാൊ​വും പി​ടി​ച്ചും ക​യ്യ​ടി​ച്ചും അ​ഭ്യാ​സി​യാ​യ യു​വാ​വി​നെ അ​ള​വ​റ്റ് പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ചു.

