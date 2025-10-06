Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    6 Oct 2025 12:31 PM IST
    Updated On
    6 Oct 2025 12:31 PM IST

    സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ചു; വേ​ണം ക​രു​ത​ൽ

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 50 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ധ​ന
    സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ചു; വേ​ണം ക​രു​ത​ൽ
    മ​സ്ക​ത്ത്: ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ ഒ​മാ​നി​ലെ സൈ​ബ​ർ ത​ട്ടി​പ്പ് കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ 50 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​യി റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് ഇ​ൻ​ക്വ​യ​റീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ലു​ള്ള വി​ക​സ​നം, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പേ​മെ​ന്റ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളു​ടെ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ ഉ​പ​യോ​ഗം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഇ​തി​ന് കാ​ര​ണം.

    സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യി​ലും ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പേ​മെ​ന്റ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള സ​മീ​പ​കാ​ല വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ​യും സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​തം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത്ത​രം നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ ഇ​ര​ക​ളെ വീ​ഴ്ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് ആ​ർ‌.​ഒ‌.​പി​യി​ലെ എ​ൻ​ക്വ​യ​റീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​മാ​ൽ ബി​ൻ ഹ​ബീ​ബ് അ​ൽ ഖു​റൈ​ഷി പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി (എ.​ഐ) അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള രീ​തി​ക​ൾ, ഡീ​പ് ഫെ​യ്ക് എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളാ​ണ് പു​തു​താ​യി ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്. ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള വ്യാ​ജ വാ​ണി​ജ്യ​പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന സൈ​ബ​ർ ക്രി​മി​ന​ൽ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ.

    യ​ഥാ​ർ​ഥ വി​പ​ണി വി​ല​യെ​ക്കാ​ൾ വ​ള​രെ കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​ക്ക് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും വ്യാ​ജ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ ന​ൽ​കി ഇ​ര​ക​ളെ വീ​ഴ്ത്തു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ ഡൗ​ൺ പേ​മെ​ന്റാ​യോ പൂ​ർ​ണ​മാ​യോ തു​ക​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​ങ്ങ​നെ ന​ൽ​കി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ പ​ര​സ്യ​ദാ​താ​വി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് പീ​ന്നീ​ട് ഒ​രു​വി​വ​ര​വും ല​ഭി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ർ‌.​ഒ‌.​പി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ രീ​തി​ക​ളി​ലൊ​ന്ന് ഡീ​പ് ഫെ​യ്ക്ക് വി​ഡി​യോ ഉ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള ത​ട്ടി​പ്പാ​ണ്. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്വ​ഭാ​വ​ത്തി​ലു​ള്ള ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ഇ​ര​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ബാ​ങ്കി​ങ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും മ​റ്റും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​നാ​ണ് ഈ ​സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ങ്ങ​നെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഇ​ര​ക​ളു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ണം മോ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ് സം​ഘം ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ൽ ഖു​റൈ​ഷി പ​റ​ഞ്ഞു.

    കു​റ​ഞ്ഞ വേ​ത​ന​നി​ര​ക്കി​ൽ ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന യ​ഥാ​ർ​ഥ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളെ അ​നു​ക​രി​ച്ച് സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ൽ വ്യാ​ജ പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തു​പോ​ലു​ള്ള വ​ഞ്ച​ന​പ​ര​മാ​യ രീ​തി​ക​ൾ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് എ​ൻ​ക്വ​യ​റീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ, അ​പ്പാ​ർ​ട്ടു​മെ​ന്റു​ക​ൾ, വി​ശ്ര​മ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ൽ വാ​ട​ക​ക്ക് എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു​ള്ള നി​ര​വ​ധി വ്യാ​ജ പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റു​ക​ളോ​ട് സാ​മ്യ​മു​ള്ള വ്യാ​ജ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ചാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു ത​ട്ടി​പ്പ് രീ​തി. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഈ ​വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റു​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ, ബാ​ങ്കി​ങ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ങ്ങ​നെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ളി​ലു​ടെ അ​വ​രു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ണം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണ് സം​ഘം പ​യ​റ്റു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ര​ക​ളെ വ​ഞ്ചി​ക്കാ​ൻ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്‌​തി​രി​ക്കു​ന്ന വ്യാ​ജ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി ഉ​ട​ന​ടി അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടാ​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് എ​ൻ​ക്വ​യ​റീ​സ്, ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന് പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് പ​ല​പ്പോ​ഴും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ മ​ര​വി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വ​ഞ്ച​ന​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഫോ​ൺ ന​മ്പ​റു​ക​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ബാ​ങ്കു​ക​ളു​മാ​യും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​ന് പു​റ​മെ​യാ​ണി​ത്. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വി​ശ്വാ​സ​യോ​ഗ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ക​ക്ഷി​യു​മാ​യി ബാ​ങ്കി​ങ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഡേ​റ്റ പ​ങ്കി​ടു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ ടു-​ഫാ​ക്ട​ർ പ്രാ​മാ​ണീ​ക​ര​ണം സ​ജീ​വ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ൽ ഖു​റൈ​ഷി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ​നി​ന്നോ ബാ​ങ്കി​ങ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നോ ആ​ണെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു കോ​ളു​ക​ൾ​ക്കും മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​ക​രു​ത്. ഈ ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഫോ​ണി​ലൂ​ടെ​യോ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ലൂ​ടെ​യോ അ​ത്ത​രം വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ത​ട്ടി​പ്പ് ശ്ര​മ​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​യാ​ൽ, അ​വ​രു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ മ​ര​വി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ ബാ​ങ്കി​നെ അ​റി​യി​ക്കേ​ണ്ട​ത് പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യാ​ൻ ബാ​ങ്ക​ർ​മാ​ർ അ​ടു​ത്തു​ള്ള പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നെ സ​മീ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് ഇ​ൻ​ക്വ​യ​റീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ന്റെ ടോ​ൾ ഫ്രീ ​ന​മ്പ​റാ​യ 80077444ൽ ​വി​ളി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

