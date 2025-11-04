Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    4 Nov 2025 10:39 AM IST
    Updated On
    4 Nov 2025 10:39 AM IST

    ക​സ്റ്റം​സ് റെ​യ്ഡ്; മ​ദ്യ​വും സി​ഗ​ര​റ്റും പി​ട​ച്ചെ​ടു​ത്തു

    ക​സ്റ്റം​സ് റെ​യ്ഡ്; മ​ദ്യ​വും സി​ഗ​ര​റ്റും പി​ട​ച്ചെ​ടു​ത്തു
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​സ്റ്റം​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ട​ത്തി​യ റെ​യ്ഡി​ൽ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് മ​ദ്യ​ക്കു​പ്പി​ക​ളും സി​ഗ​ര​റ്റ് പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. 12470 മ​ദ്യ​ക്കു​പ്പി​ക​ളും 5050 പാ​ക്ക​റ്റ് സി​ഗ​ര​റ്റു​മാ​ണ് പി​ട​ിച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്. ഇ​തി​നു പു​റ​മെ, 918 കി​ലോ പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും പി​ടി​കൂ​ടി.

