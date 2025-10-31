Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഒ​മാ​നി​ലേ​ക്കും...
    Oman
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 11:32 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 11:33 AM IST

    ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ചു​മു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി ക​സ്റ്റം​സ്

    text_fields
    bookmark_border
    മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ക​ന​ത്ത പി​ഴ​യും ത​ട​വു​മെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്
    ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ചു​മു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി ക​സ്റ്റം​സ്
    cancel

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ഒ​മാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ ക​സ്റ്റം​സ് വ​കു​പ്പ്. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഒ​മാ​നി​ലു​ള്ള നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്ക​മെ​ന്ന് ക​സ്റ്റം​സ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    നി​ർ​ദേ​ശം പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ക​ന​ത്ത പി​ഴ ന​ൽ​കേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്നും ക​സ്റ്റം​സ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​രോ​ധി​ച്ച വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍, ക​ര്‍ശ​ന​മാ​യി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച​വ, ക​സ്റ്റം​സ് തീ​രു​വ​യി​ല്‍നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ട്രാ​വ​ൽ​ഗൈ​ഡ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്. ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ, ഭീ​ക​ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ധ​ന​സ​ഹാ​യം തു​ട​ങ്ങി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ ക​സ്റ്റം​സ് പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്.

    ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്കോ ഒ​മാ​നി​ൽ നി​ന്നോ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രോ ത​പാ​ൽ, ഷി​പ്പി​ങ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ​ണം അ​യ​ക്കു​ന്ന​വ​രോ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​രേ​ഖ​ക​ൾ അ​യ​ക്കു​ക​യോ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ നി​ശ്ച​യി​ച്ച പ​രി​ധി ക​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ആ ​പ​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും രേ​ഖ​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ക​സ്റ്റം​സി​ൽ അ​റി​യി​ക്ക​ണം. മൊ​ത്തം മൂ​ല്യം 6000 ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ (അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ​തി​നു​തു​ല്യ​മാ​യ വി​ദേ​ശ​നാ​ണ​യം) ക​വി​ഞ്ഞാ​ൽ ക​സ്റ്റം​സി​ൽ ഡി​ക്ല​റേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്ത​ണം. ക​സ്റ്റം​സ് വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് മു​ഖേ​ന ഡി​ക്ല​റേ​ഷ​ന്‍ ന​ട​ത്താം. 6000 ഒ​മാ​നി റി​യാ​ല്‍ ഈ ​മൂ​ല്യ​മു​ള്ള മ​റ്റ് ക​റ​ൻ​സി, ചെ​ക്കു​ക​ള്‍, അ​മൂ​ല്യ​ലോ​ഹ​ങ്ങ​ള്‍, സ്വ​ര്‍ണം, വ​ജ്രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ കൈ​വ​ശം വെ​ച്ച് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തേ​ക്കോ പു​റ​ത്തേ​ക്കോ പോ​കു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന്‍ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ ക​സ്റ്റം​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നോ​ട് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം. യാ​ത്രി​ക​ര്‍ തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ന​ല്‍കി​യാ​ൽ ക​ന​ത്ത​പി​ഴ ന​ൽ​കേ​ണ്ടി വ​രും.

    ഭീ​ക​ര​വാ​ദ ധ​ന​സ​ഹാ​യ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ല്‍ വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ആ​ര്‍ട്ടി​ക്കി​ള്‍ 98 പ്ര​കാ​രം മൂ​ന്ന് വ​ര്‍ഷം വ​രെ ത​ട​വും 10,000 റി​യാ​ലി​ല്‍ കൂ​ടാ​ത്ത പി​ഴ​യും ല​ഭി​ക്കും. സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ല്‍ 10,000 റി​യാ​ലി​ല്‍ താ​ഴെ പി​ഴ​യും ലം​ഘ​ന​ത്തി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ട ഫ​ണ്ടു​ക​ള്‍ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടും. ക​ര, സ​മു​ദ്ര, വ്യോ​മ​യാ​ന അ​തി​ര്‍ത്തി​ക​ള്‍ ക​ട​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ത് ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്.

    പ​രി​ച​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ബാ​ഗോ ല​ഗേ​ജോ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന​താ​ണ് നി​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന്. ബ​ഗേ​ജി​ന്റെ ഉ​ള്ളി​ലു​ള്ള​തെ​ന്താ​ണെ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​തെ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ മാ​ത്രം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ ല​ഗേ​ജ് കൈ​മാ​റ​രു​ത്. നി​രോ​ധി​ത വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ആ​രു​ടെ കൈ​വ​ശ​മാ​ണോ വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ള്ള​ത് അ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള തെ​ളി​വാ​യി അ​തു​മാ​റും. പ​ണ​മോ അ​മൂ​ല്യ വ​സ്തു​ക്ക​ളോ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച് വെ​ക്ക​രു​ത്. നി​രോ​ധി​ച്ച​തോ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച​തോ ആ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍ മ​റ്റ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ല്‍ ക​ണ്ടാ​ല്‍ അ​ക്കാ​ര്യം അ​ധി​കാ​രി​ക​ളെ അ​റി​യി​ക്ക​ണം.

    സ്വ​കാ​ര്യ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നു​ള്ള വീ​ഡി​യോ കാ​മ​റ, കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ക്കാ​വു​ന്ന സം​ഗീ​തോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍, മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണു​ക​ള്‍, ടി.​വി​യും റി​സീ​വ​റും, ബേ​ബി സ്‌​ട്രോ​ള​റു​ക​ള്‍, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രു​ടെ ക​സേ​ര​ക​ൾ, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ര്‍, മൊ​ബൈ​ല്‍ പ്രി​ന്റ​റു​ക​ള്‍, തു​ണി​ക​ളും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വ​സ്തു​ക്ക​ളും, സ്വ​ന്തം ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നു​ള്ള ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍, സ്വ​ന്തം സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍, സ്വ​ന്തം ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നു​ള്ള മ​രു​ന്നു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ ക​സ്റ്റം​സ് തീ​രു​വ​യി​ല്‍ നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഗൈ​ഡി​ല്‍ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മാ​യ സി​ഗ​ര​റ്റു​ക​ള്‍ കൈ​വ​ശം വെ​ക്കു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന്‍ പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ആ​ളാ​യി​രി​ക്ക​ണം.

    മ​രു​ന്നു​ക​ള്‍, ഡ്ര​ഗ്, യ​ന്ത്രം, ഉ​പ​ക​ര​ണം, മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ മെ​ഷീ​നു​ക​ള്‍, ജീ​വ​നു​ള്ള മൃ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍, സ​സ്യ​ങ്ങ​ള്‍, വ​ള​ങ്ങ​ള്‍, കീ​ട​നാ​ശി​നി​ക​ള്‍, പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍, മാ​ധ്യ​മ വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍, എം​എ​ജി ട്രാ​ന്‍സ്മി​റ്റ​റു​ക​ള്‍, ഡ്രോ​ണു​ക​ള്‍ പോ​ലു​ള്ള വ​യ​ര്‍ലെ​സ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍, സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ര്‍ധ​ക വ്യ​ക്തി​ഗ​ത സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ട​ണം.

    എ​ല്ലാ ത​ര​ത്തി​ലു​മു​ള്ള ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ള്‍, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ള്‍, സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍, സ്‌​ഫോ​ട​ക വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍, ശ​രി​യാ​യ പ്ര​കൃ​തം മ​റ​യ്ക്കു​ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍ (ശൂ​ല​മോ വാ​ളോ​യു​ള്ള ഊ​ന്നു​വ​ടി​ക​ള്‍പോ​ലെ), റൈ​ഫി​ളു​ക​ള്‍, പി​സ്റ്റ​ളു​ക​ള്‍, ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍, സൈ​നി​ക യൂ​നി​ഫോ​മി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യ വ​സ്ത്രം, റൈ​ഫി​ള്‍ സ്‌​കോ​പ്, നൈ​റ്റ് സ്‌​കോ​പ്, ആ​ന​ക്കൊ​മ്പ്, വൈ​ദ്യു​തി തോ​ക്ക് എ​ന്നി​വ ഏ​കീ​കൃ​ത ക​സ്റ്റം​സ് നി​യ​മം അ​നു​സ​രി​ച്ച് ക​യ​റ്റു​മ​തി​യും ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യും നി​രോ​ധി​ച്ച വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:travelersGuidelinescustomsOman
    News Summary - Customs issues guidelines for travelers returning to Oman
    Similar News
    Next Story
    X