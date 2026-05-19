Madhyamam
    Posted On
    date_range 19 May 2026 8:19 AM IST
    Updated On
    date_range 19 May 2026 8:19 AM IST

    കസ്റ്റംസ് കാര്യക്ഷമത: ഒമാന് ഒമ്പതാം റാങ്ക്

    2023-ലെ റാങ്കിങ്ങിൽ 47-ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഒമാൻ; വലിയ നേട്ടമെന്ന് ലോകബാങ്ക് റിപ്പോർട്ട്
    ഒമാനിലെ വാണിജ്യ തുറമുഖങ്ങളിലൊന്ന്

    മസ്കത്ത്: കസ്റ്റംസ് കാര്യക്ഷമതയിലും ചരക്ക് നീക്കത്തിന്റെ വേഗതയിലും ആഗോളതലത്തിൽ നേട്ടം കൈവരിച്ച് ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റ്. ലോകബാങ്ക് പുറത്തുവിട്ട 2025-ലെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡക്സ് പ്രകാരം ഒമാൻ ആഗോളതലത്തിൽ ഒമ്പതാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കി. 2023-ലെ റാങ്കിങ്ങിൽ 47-ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന ഒമാൻ, ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിലാണ് ഈ കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്തിയതെന്ന് റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസിന് കീഴിലുള്ള ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് കസ്റ്റംസ് അറിയിച്ചു.

    സുൽത്താനേറ്റിൽ നടപ്പാക്കിയ അതിവേഗ ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനം, ലളിതമാക്കിയ കസ്റ്റംസ് നടപടിക്രമങ്ങൾ, വാണിജ്യ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഈ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ. നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെയും വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപിത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഫലമായി ചരക്കുകൾ പരിശോധിക്കാനും വിട്ടയക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയപരിധി ഗണ്യമായി കുറക്കാൻ ഒമാന് സാധിച്ചതായി ലോകബാങ്ക് റിപ്പോർട്ട് അടിവരയിടുന്നു. ആഗോളതലത്തിലുള്ള വിവരവിനിമയം, സ്മാർട്ട് റിസ്ക് മാനേജ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റം, പ്രീ-ക്ലിയറൻസ് സംവിധാനങ്ങൾ, പൂർണമായ ഇലക്ട്രോണിക് കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസ് എന്നിവ ഈ നേട്ടത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. ഒമാന്റെ സിംഗിൾ വിൻഡോ കസ്റ്റംസ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ‘ബയാൻ’ വഴിയുള്ള നടപടികളുടെ ഏകീകരണവും വിവിധ ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള മികച്ച ഏകോപനവും പ്രവർത്തനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ സഹായകരമായതായും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

    TAGS:customsOmanranksEfficiency
    News Summary - Customs efficiency: Oman ranks ninth
