Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഅടച്ചുപൂട്ടിയ ട്രാവൽ...
    Oman
    Posted On
    date_range 30 March 2026 12:10 PM IST
    Updated On
    date_range 30 March 2026 12:10 PM IST

    അടച്ചുപൂട്ടിയ ട്രാവൽ ഏജൻസിയിൽനിന്ന് ഉപഭോക്താവിന് 1,400 റിയാൽ തിരികെ നൽകി

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    മസ്‌കത്ത്: ഉപഭോക്താവിന് മതിയായ സേവനം നൽകാതെ അടച്ചുപൂട്ടിയ ട്രാവൽ ഏജൻസിക്കെതിരെ നിയമനടപടി. വടക്കൻ ബാത്തിന ഗവർണറേറ്റിലെ ട്രാവൽ സർവീസ് സ്ഥാപനത്തിനെതിരെയാണ് കോടതി വിധി. കരാർ ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ സ്ഥാപനം ഉപഭോക്താവിന് 1,400 ഒമാനി റിയാൽ നൽകണമെന്ന് ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞു. ഉപഭോക്താവ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതോറിറ്റിക്ക് നൽകിയ പരാതിയാണ് കേസിനാധാരം. സ്ഥാപനത്തിനും അതിന്റെ പ്രതിനിധിക്കും 100 റിയാൽ വീതം പിഴ ചുമത്തുകയും ഉപഭോക്താവിന് മുഴുവൻ 1,400 റിയാൽ തിരികെ നൽകാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Customer refunded 1,400 riyals from closed travel agency
    Next Story
    X