Madhyamam
    Oman
    Posted On
    11 Aug 2025 9:25 AM IST
    Updated On
    11 Aug 2025 9:25 AM IST

    അൽ അശ്ഖറ ഫെസ്റ്റിവലിന് തിരശ്ശീല​; സന്ദർശകരായെത്തിയത് 4,30,000 ലധികംപേർ

    അൽ അശ്ഖറ ഫെസ്റ്റിവലിന് തിരശ്ശീല​; സന്ദർശകരായെത്തിയത് 4,30,000 ലധികംപേർ
    അ​ല്‍ അ​ശ്ഖ​റ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: അ​ൽ അ​ശ്ഖ​റ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ മൂ​ന്നാം പ​തി​പ്പ് സ​മാ​പി​ച്ചു. ഒ​മാ​ന് അ​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും നി​ന്നാ​യി 4,30,000 ല​ധി​കം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. മു​ൻ പ​തി​പ്പി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഒ​രു ല​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. 20 പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​രും അ​ഞ്ച് ക​ര​കൗ​ശ​ല വി​ദ​ഗ്ധ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 27 ചെ​റു​കി​ട, ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യ​താ​യി ജ​അ​ലാ​ൻ ബ​നി ബു ​അ​ലി വാ​ലി​യും സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ഹ​മീ​ദ് അ​ൽ ഗ​ബ്ഷി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. 121ല​ധി​കം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു.

    തെ​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ജ​അ​ലാ​ൻ ബാ​നി ബു ​അ​ലി​വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര പ​ട്ട​ണ​മാ​യ അ​ൽ അ​ഷ്ഖ​റ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ന​ട​ന്നി​രു​ന്ന​ത്. ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഒ​മ്പ​തു​വ​രെ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ർ​ക്ക് വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. പൈ​തൃ​കം, വി​നോ​ദം, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രം, സം​സ്‌​കാ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ക​ളു​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ്യ​ത്യ​സ്ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റി. ജ​അ​ലാ​ന്‍ ബ​നീ ബൂ ​അ​ലി വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ അ​ര​ങ്ങേ​റി. വി​വി​ധ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ള്‍ കൈ​വ​രി​ക്കാ​ന്‍ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് വി​നോ​ദ, പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് കാ​ണി​ക​ള്‍ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക, തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ല​ക്ഷ്യം. ഗ​വ​ര്‍ണ​റേ​റ്റി​ലെ പു​രാ​വ​സ്തു സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ള്‍ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ര്‍ക്ക് പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​യി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍ മാ​റി.

    News Summary - Curtain falls on Al Ashqara Festival; over 430,000 visitors
