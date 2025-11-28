Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    28 Nov 2025 11:00 AM IST
    Updated On
    28 Nov 2025 11:00 AM IST

    സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​ന് എതി​രെ 'ക​ർ​റി ഐ​ന'

    സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ദേ​ശീ​യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​തി​ക്ര​മം ത​ട​യു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​വു​മാ​യി, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം 2025ലെ ‘​ക​ർ​റി ഐ​ന’ ദേ​ശീ​യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ്ര​ചാ​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​തി​ക്ര​മം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ ലോ​ക​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​ചാ​ര​ണ​വു​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ഒ​മാ​നി​ലെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യും ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ്ത്രീ​ക​ൾ സാ​മൂ​ഹി​ക​നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കി​നെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം അ​വ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​സം​ര​ക്ഷ​ണം സാ​മൂ​ഹി​ക പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ അ​ടി​ത്ത​റ​യാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ൽ​കും. സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​വ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും സാ​മൂ​ഹി​ക​ബോ​ധം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ വി​വി​ധ അ​വ​ബോ​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​നെ​തി​രെ ലോ​കം ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണ​വു​മാ​യി ഒ​മാ​നും ഈ ​കാ​മ്പ​യി​നി​ലൂ​ടെ കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഡ​യ​റ​ക്റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് ഫാ​മി​ലി ഡെ​വ​ല​പ​മെ​ന്റ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ജ​മീ​ല ബി​ൻ​ത് സാ​ലിം ജ​ദാ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി, സ്ത്രീ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ‘ക​ർ​റി ഐ​ന’ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സ്ത്രീ​ക​ളെ എ​ല്ലാ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലും നി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ നി​യ​മ, ച​ട്ട, വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ കൈ​ക്കൊ​ണ്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഈ ​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ കാ​മ്പ​യി​നി​ലൂ​ടെ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക​സം​ര​ക്ഷ​ണ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, മ​നഃ​ശാ​സ്ത്ര പി​ന്തു​ണ, കു​ടും​ബ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്, അ​തി​ക്ര​മ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​രാ​തി​ക​ൾ ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യ​ൽ എ​ന്നി​വ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല​യാ​ണ്.

    സ്ത്രീ​ക​ളെ​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യും ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​പ്ര​തി​രോ​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വ​ഴി​യും സാ​മൂ​ഹി​ക​ബോ​ധം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ കു​ടും​ബ​സം​ര​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ സെൻറ​ർ അ​തി​ക്ര​മ ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

