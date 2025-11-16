Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ക​ൾ​ച​റ​ൽ വി​സ: വിശദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു

    സാം​സ്കാ​രി​ക​രം​ഗ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​വ​രാ​ൻ കൃ​ത്യ​മാ​യ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക ല​ക്ഷ്യം
    ക​ൾ​ച​റ​ൽ വി​സ: വിശദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു
    cancel

    മ​സ്ക​ത്ത്: വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​ടു​ത്തി​ടെ ഒ​മാ​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ൾ​ച​റ​ൽ വി​സ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സം​സ്കാ​രി​ക​മാ​യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കാ​യാ​ണ് ഈ ​വി​സ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക.

    എ​ൻ​ട്രി വി​സ​യു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സാം​സ്കാ​രി​ക വി​നി​മ​യം, ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ വി​ക​സ​നം, ബൗ​ദ്ധി​ക​പ​ര​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണം എ​ന്നീ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് റെ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ​സ് ഓ​ഫ് ദി ​ഫോ​റി​നേ​ഴ്സ് റ​സി​ഡ​ൻ​സി നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തി​യാ​ണ് (ഉ​ത്ത​ര​വ് ന​മ്പ​ർ 156/2025) ക​ൾ​ച​റ​ൽ വി​സ നി​യ​മം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ക​ൾ​ച​റ​ൽ വി​സ​കൊ​ണ്ട് ഒ​മാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ത്, ഒ​മാ​ന്റെ ദേ​ശീ​യ​താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ക​ൾ​ച​റ​ൽ വി​സ എ​ങ്ങ​നെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു, ഈ ​കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ലെ വി​സ​ക്കാ​യി ആ​ർ​ക്കൊ​ക്കെ​യാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക, എ​ത്ര കാ​ല​ത്തേ​ക്കാ​ണ് വി​സ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ദൂ​രീ​ക​ര​ണ​മാ​യാ​ണ് റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് വി​ശ​ദ​മാ​യ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    ആ​ർ​ക്കാ​ണ് വി​സ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക?

    സാം​സ്കാ​രി​ക​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള എ​ൻ​ട്രി പെ​ർ​മി​റ്റാ​ണ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ വി​സ​യെ​ന്ന് റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​വി​സ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക. സം​സ്കാ​രി​ക-​കാ​യി​ക-​യു​വ​ജ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം, മ​റ്റ് സാം​സ്കാ​രി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ന്റെ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ ഒ​മാ​നി​ലെ താ​മ​സ​കാ​ല​യ​ള​വി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. അ​തേ​സ​മ​യം, സാം​സ്കാ​രി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തു​ന്ന വി​ദേ​ശി​യു​ടെ ജീ​വി​ത​പ​ങ്കാ​ളി​ക്കും മ​ക്ക​ൾ, മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ, സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്കും ക​ൾ​ച​റ​ൽ ജോ​യി​നി​ങ് വി​സ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക വ്യ​വ​സ്ഥ​യും ഇ​തി​ൽ വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​ൾ​ച​റ​ൽ വി​സ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​കാ​രം, ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ സാം​സ്കാ​രി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ത​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​വു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ഈ ​വി​സ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക. വി​സ അ​നു​വ​ദി​ച്ച തീ​യ​തി മു​ത​ൽ മൂ​ന്നു​മാ​സം വ​രെ​യാ​ണ് ഇ​തി​ന് കാ​ലാ​വ​ധി.

    ഈ ​വി​സ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സം​സ്കാ​രം, ക​ല, പൈ​തൃ​കം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക​മാ​യോ ഗ​വേ​ഷ​ണ​പ​ര​മാ​യോ ഉ​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം, ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ശീ​ല​നം, സാ​ഹി​ത്യ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലോ ബൗ​ദ്ധി​ക​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലോ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലു​ക​ളി​ലോ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക​മോ ക​ലാ​പ​ര​മാ​യോ ആ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലോ എ​ക്സി​ബി​ഷ​നു​ക​ളി​ലോ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക​മോ ക​ലാ​പ​ര​മാ​യോ ആ​യ പ​രി​പാ​ടി​യോ എ​ക്സി​ബി​ഷ​നോ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക താ​മ​സാ​നു​മ​തി​യും ക​ൾ​ച​റ​ൽ വി​സ​യി​ൽ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ക​ൾ​ച​റ​ൽ വി​സ​ക്ക് 50 ഒ​മാ​നി റി​യാ​ലാ​ണ് ഫീ​സ് നി​ര​ക്ക്. അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഓ​​രോ വ​ർ​ഷ​വും 50 റി​യാ​ൽ വീ​ത​വും 10 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഓ​​രോ വ​ർ​ഷ​വും 50 റി​യാ​ൽ വീ​ത​വും ന​ൽ​ക​ണം.

    എ​ന്ത് ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നാ​യാ​ണ് വി​സ നീ​ട്ടു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൻ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​തി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചാ​ണ് വി​സ പു​തു​ക്കി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക. അ​നു​വ​ദി​ച്ച വി​സ മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​ല്ലാ​ത്ത​പ​ക്ഷം അ​വ അ​സാ​ധു​വാ​കു​മെ​ന്നും റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ല​ക്ഷ്യം സാം​സ്കാ​രി​ക വി​നി​മ​യം

    സാം​സ്കാ​രി​ക​രം​ഗ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​വ​രാ​ൻ ഒ​മാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ കൃ​ത്യ​മാ​യ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ വി​സ​യി​ലൂ​ടെ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ദ​ഗ്ധ​ർ, ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ, ക്രി​യേ​റ്റേ​ഴ്സ്, അ​റി​വി​ന്റെ​യും ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കൈ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​തി​ന് ഒ​രു ടൂ​ൾ എ​ന്ന നി​ല​ക്ക് ക​ൾ​ച​റ​ൽ വി​സ​ക്ക് ഏ​റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സാം​സ്കാ​രി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ സാ​ന്നി​ധ്യം ക്ര​മ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും മേ​ൽ​നോ​ട്ട ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നും ഈ ​വി​സ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​ണ്.

    ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ, ഒ​മാ​നി​ലെ ‘ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ടൂ​റി​സം’ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കു​ക, ആ​ഗോ​ള സാം​സ്കാ​രി​ക​രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് ഒ​മാ​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വി​ശാ​ല​മാ​ക്കു​ക, ലോ​ക​ത്തെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബൗ​ദ്ധി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, രാ​ജ്യ​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ വി​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യും ഈ ​വി​സ​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. സാം​സ്കാ​രി​ക കൈ​മാ​റ്റ​വും സം​യു​ക്ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വ​ഴി ഒ​മാ​നി സം​സ്കാ​രം സ​മ്പു​ഷ്ട​മാ​ക്കു​ക, വി​ദേ​ശ ക​ലാ​കാ​ര​ൻ​മാ​രെ​യും ഗ​വേ​ഷ​ക​രെ​യും സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ​യും ഒ​മാ​നി​ലെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ക, ഒ​മാ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സ്റ്റ്രാ​റ്റ​ജി 2040 ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഇ​തി​നെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച് മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ വി​സ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ.

    ക​ൾ​ച​റ​ൽ വി​സ​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി നീ​ട്ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് റെ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ​സ് ഓ​ഫ് ദി ​ഫോ​റി​നേ​ഴ്സ് റ​സി​ഡ​ൻ​സി നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് റെ​ഗു​ലേ​ഷ​നി​ലെ മ​റ്റു വി​സ​ക​ളോ​ട് ബാ​ധ​ക​ല്ലെ​ന്നും ഈ ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ൾ​ച​റ​ൽ വി​സ​ക്കു​മാ​ത്രം ബാ​ധ​ക​മാ​ണെ​ന്നും റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

