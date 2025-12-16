Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightക്രോ​വ് -ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്...
    Oman
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 11:59 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 11:59 AM IST

    ക്രോ​വ് -ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ് ഒ​മാ​ൻ നി​ക്ഷേ​പ​ക ഗൈ​ഡ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    ക്രോ​വ് -ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ് ഒ​മാ​ൻ നി​ക്ഷേ​പ​ക ഗൈ​ഡ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി
    cancel
    camera_alt

    ക്രോ​വ് -ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ് ഒ​മാ​ൻ നി​ക്ഷേ​പ​ക ഗൈ​ഡ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ മു​ൻ​നി​ര അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ങ്, ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റ് സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ക്രോ​വ് ഒ​മാ​ൻ, ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ് ഒ​മാ​നു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ‘ഡൂ​യി​ങ് ബി​സി​ന​സ് ഇ​ൻ ഒ​മാ​ൻ’ ഗൈ​ഡ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ഒ​മാ​നി​ലെ അ​തി​വേ​ഗം വി​ക​സി​ക്കു​ന്ന വി​പ​ണി​യി​ൽ നി​ക്ഷേ​പാ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ തേ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യ ഈ ​സ​മ​ഗ്ര ഗൈ​ഡി​ന്റെ 12ാമ​ത്തെ പ​തി​പ്പാ​ണ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്. ഖു​റം ക്രൗ​ൺ പ്ലാ​സ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വാ​ണി​ജ്യ-​വ്യ​വ​സാ​യ-​നി​ക്ഷേ​പ​ക പ്രോ​ൽ​സാ​ഹ​ന മ​ന്ത്രി ഖൈ​സ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ യൂ​സു​ഫ് പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സ​യ്യി​ദ് ഹ​മൂ​ദ് ബി​ൻ കൈ​സ് ബി​ൻ താ​രി​ഖ് അ​ൽ സ​ഈ​ദ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യി. ക്രോ​വ് ഒ​മാ​ന്റെ മു​പ്പ​താം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​വും ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ന​ട​ന്നു. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​ർ, ബി​സി​ന​സ് ലീ​ഡേ​ഴ്സ്, ക്ല​യ​ന്റു​ക​ൾ, പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. ‘സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ പി​ന്തു​ണ​ക്കും വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​നും ഒ​മാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​രി​നോ​ടും ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടും ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഡോ. ​ഡേ​വി​സ് ക​ല്ലൂ​ക്കാ​ര​ൻ, വ​രും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​ന്ന​ത നി​ല​വാ​ര​വും നൂ​ത​നാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളും തു​ട​രു​മെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന് അ​ടി​ത്ത​റ പാ​കി​യ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ​രി​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ 10 മു​ത​ൽ 20 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം സേ​വ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച ക്രോ​വ് യു.​എ.​ഇ മാ​നേ​ജി​ങ് പാ​ർ​ട്ണ​ർ സാ​യി​ദ് മാ​നി​യാ​ർ, ക്രോ​വ് മാ​ക് ഗ​സാ​ലി​യു​ടെ സ്ഥാ​പ​ക പ​ങ്കാ​ളി മു​ന അ​ൽ ഗ​സാ​ലി , നി​കു​തി ഉ​പ​ദേ​ശ​ക വി​ഭാ​ഗം പ​ങ്കാ​ളി ആ​ന്റ​ണി ക​ല്ലൂ​ക്കാ​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ക്രോ​വ് ഗ്ലോ​ബ​ലി​ന്റെ യൂ​റോ​പ്പ് -മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് -ആ​ഫ്രി​ക്ക (ഇ.​എം.​ഇ.​എ) പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മ്മേ​ള​നം അ​ടു​ത്ത മെ​യ് ആ​റു മു​ത​ൽ എ​ട്ടു​വ​രെ മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ ഡോ. ​ഡേ​വി​സ് ക​ല്ലു​ക്കാ​ര​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. നൂ​റി​ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് 150 ല​ധി​കം പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളും അം​ഗ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​രും സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman Newsgulf news malayalamLatest News
    News Summary - Crowe-Invest Oman publishes investor guide
    Similar News
    Next Story
    X