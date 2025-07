മ​സ്ക​ത്ത്: ഐ.​സി.​സി ട്വ​ന്റി20 ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത റൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഒ​മാ​ന്‍ വേ​ദി​യാ​കു​ന്നു. ഏ​ഷ്യ, കി​ഴ​ക്ക​ന്‍ ഏ​ഷ്യ-​പ​സ​ഫി​ക് മേ​ഖ​ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​ണ് ഒ​മാ​ന്‍ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ എ​ട്ട് മു​ത​ൽ 17 വ​രെ അ​മീ​റാ​ത്തി​ലെ ഒ​മാ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​ക്കാ​ദ​മി ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന യോ​ഗ്യ​താ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഒ​മാ​നു​പു​റ​മെ കു​വൈ​ത്ത്, മ​ലേ​ഷ്യ, യു.​എ.​ഇ, ഖ​ത്ത​ര്‍, ജ​പ്പാ​ന്‍, സ​മോ​വ, നേ​പ്പാ​ള്‍, പാ​പു​വ ന്യൂ ​ഗി​നി​യ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് യോ​ഗ്യ​താ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ക.

ര​ണ്ട് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്. എ​ട്ടു​മു​ത​ൽ 10 വ​രെ ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ട​വും 12 മു​ത​ൽ 17 വ​രെ സൂ​പ്പ​ർ സി​ക്സ് ഘ​ട്ട​വും ന​ട​ക്കും. മൂ​ന്ന് ടീ​മു​ക​ളെ മൂ​ന്ന് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​യി തി​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്, ഓ​രോ ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ നി​ന്നും മി​ക​ച്ച ര​ണ്ട് ടീ​മു​ക​ൾ സൂ​പ്പ​ർ സി​ക്സ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് മു​ന്നേ​റും.

ഇ​തി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച മൂ​ന്ന് ടീ​മു​ക​ൾ 2026 ലെ ​ഐ.​സി.​സി പു​രു​ഷ ട്വ​ന്റി20 ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ സ്ഥാ​നം നേ​ടും. അ​തേ​സ​മ​യം യോ​​ഗ്യ​താ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​മാ​ൻ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം മി​ക​ച്ച ക​ളി പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത് സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ക ത​ന്നെ​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. 2024 ലെ ​ഹോ​ങ്കോ​ങ് സൂ​പ്പ​ർ സി​ക്സ​സി​ലെ ബൗ​ൾ ക​പ്പി​ലെ വി​ജ​യം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ, സ​മീ​പ​കാ​ല പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​മാ​ന്റെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

ടീം ​തീ​വ്ര​മാ​യി പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്, സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ൽ ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​മാ​ൻ ടീ​മി​ന് അ​ധി​ക നേ​ട്ട​മാ​ണ്. പ​രി​ചി​ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ആ​വേ​ശ​ഭ​രി​ത​രാ​യ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​ർ, ശ​ക്ത​മാ​യ ബോ​ർ​ഡ് പി​ന്തു​ണ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഒ​മാ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ൽ​കേ​ഷ് ജോ​ഷി പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മൂ​ന്ന് മു​ത​ൽ ആ​റു​വ​രെ വാം​അ​പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും.

ഗ്രൂ​പ് ഒ​ന്നി​ല്‍ യു.​എ.​ഇ​യും മ​ലേ​ഷ്യ​യും ഖ​ത്ത​റും അ​ണി​നി​ര​ക്കും. ഗ്രൂ​പ് ര​ണ്ടി​ല്‍ നേ​പ്പാ​ളും കു​വൈ​ത്തും ജ​പ്പാ​നും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. ഗ്രൂ​പ് മൂ​ന്നി​ല്‍ പാ​പു​വ ന്യൂ ​ഗി​നി​യ​ക്കും സ​മോ​അ​ക്കും കൂ​ടെ​യാ​ണ് ഒ​മാ​ന്‍.

വാം-​അ​പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ (ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 3-6): ഒ​മാ​ൻ vs കു​വൈ​ത്ത്, യു.​എ.​ഇ vs പാ​പു​വ ന്യൂ ​ഗി​നി​യ, ജ​പ്പാ​ൻ vs സ​മോ​വ (ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 3); മ​ലേ​ഷ്യ vs സ​മോ​വ, ഒ​മാ​ൻ vs നേ​പ്പാ​ൾ (ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 4), യു.​എ.​ഇ vs ജ​പ്പാ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത് vs ഖ​ത്ത​ർ (ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 5), നേ​പ്പാ​ൾ vs ഖ​ത്ത​ർ, മ​ലേ​ഷ്യ vs പാ​പു​വ ന്യൂ ​ഗി​നി​യ (ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 6).

ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ (ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 8-10): ഒ​മാ​ൻ vs സ​മോ​വ, യു.​എ.​ഇ vs ഖ​ത്ത​ർ, നേ​പ്പാ​ൾ vs കു​വൈ​ത്ത് (ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 8), മ​ലേ​ഷ്യ vs ഖ​ത്ത​ർ, കു​വൈ​ത്ത് vs ജ​പ്പാ​ൻ, പാ​പു​വ ന്യൂ ​ഗി​നി​യ vs സ​മോ​വ (ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 9); യു.​എ.​ഇ vs മ​ലേ​ഷ്യ, നേ​പ്പാ​ൾ vs ജ​പ്പാ​ൻ, ഒ​മാ​ൻ vs പാ​പു​വ ന്യൂ ​ഗി​നി​യ (ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10).