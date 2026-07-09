Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസുവൈഖിൽ അനധികൃത...
    Oman
    Posted On
    date_range 9 July 2026 7:05 PM IST
    Updated On
    date_range 9 July 2026 7:05 PM IST

    സുവൈഖിൽ അനധികൃത ഫർണിച്ചർ നിർമാണ കേന്ദ്രം പൂട്ടിച്ച് സി.പി.എ

    text_fields
    bookmark_border
    സുവൈഖിൽ അനധികൃത ഫർണിച്ചർ നിർമാണ കേന്ദ്രം പൂട്ടിച്ച് സി.പി.എ
    cancel

    മസ്കത്ത്: ഒമാനിലെ സുവൈഖിൽ ലൈസൻസില്ലാതെയും ആരോഗ്യ-സാങ്കേതിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഫർണിച്ചർ നിർമാണ കേന്ദ്രം കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതോറിറ്റി (സി.പി.എ) അടച്ചുപൂട്ടി. പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാകുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവിടെ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നതെന്ന് അധികൃതർ കണ്ടെത്തി.

    പരിശോധനയിൽ ഏകദേശം 3,000 കിലോ കേടുവന്ന തടികളും പഴയ സ്പോഞ്ചുകളും പിടിച്ചെടുത്തു. കൂടാതെ വിപണിയിൽ വിൽക്കാൻ തയാറാക്കിയിരുന്ന 50 ഓളം ഫർണിച്ചറുകളും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പഴകിയതും ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതുമായ അസംസ്‌കൃത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കുന്ന ഈ ഫർണിച്ചറുകൾ പുതിയതെന്ന വ്യാജേനയാണ് വിപണിയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നത്.

    ഇത് ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും സുരക്ഷക്കും വലിയ ഭീഷണിയാണെന്ന് അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിയമലംഘനം നടത്തിയ സ്ഥാപന ഉടമകൾക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമനടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Illegalshuts downfurniture manufacturing unitCPA
    News Summary - CPA shuts down illegal furniture manufacturing unit in Suwaiq
    Similar News
    Next Story
    X