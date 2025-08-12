Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    12 Aug 2025 12:03 PM IST
    12 Aug 2025 12:03 PM IST

    സു​വൈ​ഖി​ൽ പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ൾ വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി

    സു​വൈ​ഖി​ൽ പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ൾ വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി
    സു​വൈ​ഖ് വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ൾ വൃ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​പ്പോ​ൾ

    സു​വൈ​ഖ്: സു​വൈ​ഖ് വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ൾ വൃ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള കാ​മ്പ​യി​നു​മാ​യി പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി. സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ, സ​ന്ന​ദ്ധ​സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. സ​മു​ദ്ര​പ​രി​സ്ഥി​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യ​വും മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും നീ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​മു​ദ്ര ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​സം​രം​ഭം.

