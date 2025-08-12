Begin typing your search above and press return to search.
12 Aug 2025
12 Aug 2025
സുവൈഖിൽ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ വൃത്തിയാക്കിtext_fields
News Summary - Coral reefs have been cleared in Suwaiq.
സുവൈഖ്: സുവൈഖ് വിലായത്തിൽ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള കാമ്പയിനുമായി പരിസ്ഥിതി അതോറിറ്റി. സർക്കാർ, സ്വകാര്യ, സന്നദ്ധസംഘടനകളുമായി സഹകരിച്ചാണ് കാമ്പയിൻ നടത്തിയത്. സമുദ്രപരിസ്ഥിതിയിൽനിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യവും മത്സ്യബന്ധന അവശിഷ്ടങ്ങളും നീക്കുന്നതിനും സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ ആരോഗ്യം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഈ സംരംഭം.
