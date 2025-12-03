Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    മ​ത്ര സ്ക്വ​യ​ർ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ക​രാ​റാ​യി

    മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തി​ന​കം നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും
    മ​ത്ര സ്ക്വ​യ​ർ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ക​രാ​റാ​യി
    നി​ർ​ദി​ഷ്ട മ​ത്ര സ്ക്വ​യ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഗ്രാഫിക്സ് ചിത്രം

    മ​ത്ര: മ​ത്ര​യു​ടെ മു​ഖ​ച്ഛാ​യ മാ​റ്റു​ന്ന മ​ത്ര സ്ക്വ​യ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​താ​യി മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. മ​ത്ര വി​ലാ​യ​ത്തി​ന് ന​ഗ​ര സൗ​ന്ദ​ര്യ​മേ​കാ​നും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് മ​ത്ര കോ​ർ​ണി​ഷി​ന്റെ​യും മ​ത്ര​ഫോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ​യും സു​ന്ദ​ര കാ​ഴ്ചാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കാ​നും പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ. ദേ​ശീ​യ ന​ഗ​ര വി​ക​സ​ന ന​യം 2040ന്റെ ​ഭാ​​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ത്ര വി​ലാ​യ​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​വും ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ളും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തി​ന​കം നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    7500 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി​യി​ൽ പ​ര​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്ര സ്ക്വ​യ​ർ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​പ​ര​മാ​യും ഏ​റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള​താ​ണ്. മ​ത്ര സ്ക്വ​യ​റി​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​ഭാ​ഗ​ത്താ​യി ‘യു’ ​ആ​കൃ​തി​യി​ലു​ള്ള ന​ട​പ്പാ​ലം നി​ർ​മി​ക്കും. ക​ട​ലി​നു മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ച​രി​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ അ​ഞ്ച് മീ​റ്റ​ർ വീ​തി​യി​ലാ​ണ് പാ​ലം നി​ർ​മി​ക്കു​ക. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് വി​ശാ​ല​മാ​യി കാ​ഴ്ച​ഭം​ഗി ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ ഇ​ത് ഉ​പ​ക​രി​ക്കും. ഇ​മാം അ​ൽ സാ​ൽ​ത് ബി​ൻ മാ​ലി​ക് അ​ൽ ഖ​റൂ​സി​യു​ടെ വാ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മു​ൾ​​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലൊ​രു രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന പി​റ​വി​കൊ​ണ്ട​ത്. പാ​ല​ത്തി​നു ചു​റ്റും ഡാ​ൻ​സി​ങ് ഫ​ണ്ടേ​യ്ൻ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന മ​ൾ​ട്ടി ഫ​ങ്ഷ​ന​ൽ പ്ലാ​സ, ക​ട​ലി​ന്റെ താ​ളം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ലൈ​റ്റി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ണ്ടാ​കും.

    ചു​റ്റു​മു​ള്ള കോ​ർ​ട്ട് യാ​ർ​ഡു​ക​ൾ കു​ടും​ബ​സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കും. പു​ൽ​ത്ത​കി​ടി​ക​ളും ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളും മ​റ്റും ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്കും.മ​ത്ര വി​ലാ​യ​ത്തി​ന്റെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും ടൂ​റി​സം ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​ദ​ർ​ശ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ‘മ​ത്ര സ്‌​ക്വ​യ​ർ’ പ​ദ്ധ​തി എ​ന്ന് മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഹ്മ​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഹു​മൈ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ത് ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി മാ​ത്ര​മ​ല്ലെ​ന്നും ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ആ​റ് വി​ലാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ പൈ​തൃ​ക​ത്തെ​യും ആ​ധു​നി​ക​ത​യെ​യും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ദ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ് ‘മ​ത്ര സ്‌​ക്വ​യ​ർ’ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

