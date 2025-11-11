Begin typing your search above and press return to search.
    സ​ലാ​ല​യി​ലെ ആ​ദ്യ കാ​ർ ഫാ​ക്ട​റി സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​സാ​ങ്കേ​തി​ക സാധ്യതാ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ടു

    സ​ലാ​ല​യി​ലെ ആ​ദ്യ കാ​ർ ഫാ​ക്ട​റി സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​സാ​ങ്കേ​തി​ക സാധ്യതാ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ടു
     സ​ലാ​ല​യി​ൽ ആ​ദ്യ കാ​ർ ഫാ​ക്ട​റി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യു​ള്ള സാ​ധ്യ​താ​പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ടു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല: സ​ലാ​ല​യി​ൽ ആ​ദ്യ കാ​ർ ഫാ​ക്ട​റി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് ധാ​ര​ണ​യാ​യി. സ​ലാ​ല വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ ഫ്രീ ​സോ​ണി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന കാ​ർ ഫാ​ക്ട​റി പ​ദ്ധ​തി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സാ​ങ്കേ​തി​ക​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വു​മാ​യ സാ​ധ്യ​താ​പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​യാ​ണ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

    സ​ലാ​ല ഫ്രീ ​സോ​ണി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ​ലാ​ല ഗ്ലോ​ബ​ൽ സി​റ്റി ക​മ്പ​നി​യും ചൈ​നീ​സ് സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ജി​യാ​ങ്‌​സു ചാ​ങ്ഹോ​ങ് ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ന്റ് എ​ക്വി​പ്പ്മെ​ന്റ് ക​മ്പ​നി​യു​മാ​ണ് ധാ​ര​ണ​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ​ത്. കാ​ർ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം, അ​സം​ബ്ലി ലൈ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​യ ചാ​ങ്ഹോ​ങ് ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യു​ള്ള ഈ ​സ​ഹ​ക​ര​ണം സ​ലാ​ല​യി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ മേ​ഖ​ലി​ലു​ള്ള അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സ​മാ​ണ് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. മി​ക​ച്ച അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ പ്ര​ദേ​ശം, പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും ആ​ഗോ​ള​വു​മാ​യ വി​പ​ണി​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, വി​വി​ധ വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ആ​ക​ർ​ഷ​ക പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സ​ലാ​ല​യെ നി​ക്ഷേ​പ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ചൈ​ന​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​വ​സാ​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും കാ​ർ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​യും നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ജി​യാ​ങ്‌​സു ചാ​ങ്ഹോ​ങ് ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ന്റ് എ​ക്വി​പ്പ്മെ​ന്റ്, ‘ബി.​എം.​ഡ​ബ്ലി​യു, ഫോ​ക്‌​സ്‌​വാ​ഗ​ൺ, ജാ​ഗ്വ​ർ ലാ​ൻ​ഡ് റോ​വ​ർ, ഫോ​ർ​ഡ്, ബി​വൈ​ഡി തു​ട​ങ്ങി​യ ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​മാ​യി ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സ​ഹ​ക​ര​ണ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ്.

    News Summary - Contract signed for economic and technical feasibility study for first car factory in Salalah
