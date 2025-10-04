Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    4 Oct 2025 12:01 PM IST
    Updated On
    4 Oct 2025 12:01 PM IST

    ആ​യു​ര്‍വേ​ദ​ത്തി​ലെ ചി​കി​ത്സ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളു​മാ​യി തു​ട​ർ വൈ​ദ്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സെ​ഷ​ൻ

    കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ ആ​ര്യ വൈ​ദ്യ ഫാ​ർ​മ​സി എ​ൽ.​എ​ൽ.​സി മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ ഇ​ന്റ​ർ​സി​റ്റി ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സഡ​ർ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ്

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ ആ​ര്യ വൈ​ദ്യ ഫാ​ർ​മ​സി എ​ൽ.​എ​ൽ.​സി മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ ഇ​ന്റ​ർ​സി​റ്റി ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ തു​ട​ർ വൈ​ദ്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സെ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​സ്കു​ലോ​സ്‌​കെ​ല​റ്റ​ൽ രോ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ൽ ആ​യു​ര്‍വേ​ദ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ ആ​ര്യ വൈ​ദ്യ ഫാ​ർ​മ​സി ലി​മി​റ്റ​ഡി​ന്റെ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് - ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ ആ​ൻ​ഡ് ഡി ​ഡോ. എ. ​സി​ന്ദു വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    തെ​ളി​വു​ക​ളി​ൽ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ, ശാ​ശ്വ​ത​മാ​യ സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​ല​പ്പെ​ട്ട അ​റി​വു​ക​ളും അ​വ​ർ സ​ദ​സ്സുമാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. അ​റി​വ് പ​ങ്കു​െവ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഇ​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​നന്ദി​ക്കു​ക​യ​ണെ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സി​ഡ​ർ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ ആ​യു​ര്‍വേ​ദ സെ​ന്റ​ർ എ​ൽ.​എ​ൽ.​സി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബാ​ബു കോ​ലോ​റ, ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​ര​വ​ധി വി​ദ​ഗ്ധ​ർ, പ്രാ​ക്ടീ​ഷ​ന​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ആ​യു​ര്‍വേ​ദ​ത്തെ ആ​ധു​നി​ക ചി​കി​ത്സാ​രീ​തി​ക​ളു​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു മി​ക​ച്ച ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ വേ​ദി​യാ​യി പ​രി​പാ​ടി.

    TAGS:ayurvedaGulf NewsOman Newssession
    News Summary - Continuing Medical Education Session on Treatment Possibilities in Ayurveda
