Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 27 Feb 2026 11:37 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Feb 2026 11:37 AM IST

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ സൂ​ക്ഷ്മ​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​തോ​റി​റ്റി

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ സൂ​ക്ഷ്മ​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​തോ​റി​റ്റി
    മ​സ്ക​ത്ത്: സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ സൂ​ക്ഷ്മ​ത പു​ല​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച് ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​തോ​റി​റ്റി.

    ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ വി​ല​യും ഷെ​ൽ​ഫി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന വി​ല​യും ത​മ്മി​ൽ പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​മാ​ണ് സ​മ​ഗ്ര സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും ന്യാ​യ​മാ​യ വ്യാ​പാ​ര രീ​തി​ക​ൾ​ക്കും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് വി​ല സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​മി​ത​വി​ല ഈ​ടാ​ക്ക​ൽ ത​ട​യാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഇ​തി​ലൂ​ടെ വി​പ​ണി​യി​ലെ സു​താ​ര്യ​ത ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും വ്യാ​പാ​ര വി​ശ്വാ​സ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Consumer Protection Authority urges consumers to be careful
