Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 1:00 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 1:00 PM IST

    ‘സ​പ്ല​യേ​ഴ്സ് ഗൈ​ഡ്‌​ലൈ​ൻ’ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​തോ​റി​റ്റി

    'സ​പ്ല​യേ​ഴ്സ് ഗൈ​ഡ്‌​ലൈ​ൻ' പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​തോ​റി​റ്റി
    ക​ൺ​സ്യൂ​മ​ർ പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് സ്മാ​ൾ ആ​ൻ​ഡ് മീ​ഡി​യം എ​ന്റ​ർ​പ്രെ​സ​സ് ഫോ​റ​ത്തി​ൽ ‘സ​പ്ല​യേ​ഴ്സ് ഗൈ​ഡ്‌​ലൈ​ൻ’ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: രാ​ജ്യ​ത്ത് നീ​തി​പൂ​ർ​വ​വും സു​താ​ര്യ​വു​മാ​യ വ്യാ​പാ​രം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ ഒ​മാ​നി​ലെ ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​തോ​റി​റ്റി (സി.​പി.​എ) ‘സ​പ്ല​യേ​ഴ്സ് ഗൈ​ഡ്‌​ലൈ​ൻ’ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ ഏ​തൊ​ക്കെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ​യി​ൽ​നി​ന്ന​റി​യാം. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ഇ​ട​പാ​ടു​കാ​ർ​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​രും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളും ത​മ്മി​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഊ​ന്ന​ലും മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ​യി​ലു​ണ്ട്. ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040 നാ​യു​ള്ള സു​സ്ഥി​ര​വും നീ​തി​പൂ​ർ​വ​വു​മാ​യ വ്യാ​പാ​ര​വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ‘ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ള്ള വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ർ’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ മാ​ധ്യ​മ കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്.

    ക​ൺ​സ്യൂ​മ​ർ പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് സ്മാ​ൾ ആ​ൻ​ഡ് മീ​ഡി​യം എ​ന്റ​ർ​പ്രെ​സ​സ് ഫോ​റ​ത്തി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സാ​ലിം അ​ലി അ​ൽ ഹ​ഖ്മാ​നി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ളും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ​യി​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന-​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​ക​ൽ, പ​ര​സ്യം ചെ​യ്യ​ൽ, ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​പാ​ല​നം, ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ പ​രാ​തി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ വ്യാ​പാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ഏ​കീ​കൃ​ത​മാ​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ, വാ​ണി​ജ്യ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യേ​ക്കാ​വു​ന്ന ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കു​ക​യും വി​പ​ണി​യി​ൽ വി​ശ്വാ​സം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​ക​യാ​ണ് മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ​യി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. സ​പ്ല​യേ​ഴ്സ് ഗൈ​ഡ്‌​ലൈ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ൽ മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്നും വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​രും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത​മാ​യ വ്യാ​പാ​ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഇ​ത് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും സി.​പി.​എ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf NewsReleasesGuidelinesConsumer Protection Authority
