Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 10:41 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 10:41 AM IST

    കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ, വി​സ സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്രം ദു​ക​മി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി

    കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ, വി​സ സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്രം ദു​ക​മി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി
    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ പു​തി​യ കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ, പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട്, വി​സ സേ​വ​ന​കേ​ന്ദ്രം ദു​ക​മി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി.​ ദു​കം സ്​​പെ​ഷ​ൽ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് സോ​ണി​ലെ റോ​ക്ക് ഗാ​ർ​ഡ​ൻ ഡി​സ്ട്രി​ക്റ്റ് പ്ലോ​ട്ട് ന​മ്പ​ർ 49/51ലാ​ണ് പു​തി​യ ഓ​ഫി​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗൂ​ഗി​ൾ മാ​പ് ലി​ങ്ക്: https://maps.app.goo.gl/bEaqSjDDWq2g2z cs9?g_st=ipc. പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് പു​തു​ക്ക​ൽ, വി​സ പ്രോ​സ​സി​ങ്, അ​റ്റ​സ്‌​റ്റേ​ഷ​ൻ, ഓ​വ​ർ​സീ​സ് സി​റ്റി​സ​ൺ​ഷി​പ് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​തു​താ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ല​ഭി​ക്കും.

    എ​ല്ലാ അ​പേ​ക്ഷ​ക​രും എ​സ്.​ജി.​ഐ.​വി.​എ​സ് അ​പ്പോ​യി​ന്റ്‌​മെ​ന്റ് ബു​ക്കി​ങ് പേ​ജ് വ​ഴി മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ബു​ക്ക് ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഒ​മാ​നി​ലു​ട​നീ​ളം ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള 11 ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ൽ നാ​ലാ​മ​ത്തേ​താ​ണ് ദു​ക​മി​ലേ​ത്. ആ​ദ്യ കേ​ന്ദ്രം മ​സ്ക​ത്ത് ഖു​റ​മി​ലു​ള്ള അ​ൽ റെ​യ്ദ് ബി​സി​ന​സ് സെ​ന്റ​റ​റി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടാ​മ​ത്തേ​ത് സ​ലാ​ല​യി​ലും മൂ​ന്നാ​ത്തേ​ത് ഇ​ബ്രി​യി​ലു​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ​യും വി​ദേ​ശ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​സ്‌.‌​ജി.​ഐ.​വി.​എ​സ് ക​മ്പ​നി​യാ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ൽ പു​തി​യ വി​സ​സേ​വ​ന​​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് ടു ​സി​റ്റി​സ​ൺ (ജി.​ടു.​സി) സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ 15 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ പ​രി​ച​യ​മു​ണ്ട് എ​സ്‌.‌​ജി.​ഐ.​വി.​എ​സ് ക​മ്പ​നി​ക്ക്. സു​ര​ക്ഷി​ത​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വും സു​താ​ര്യ​വു​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് എ.​ഐ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഓ​ട്ടോ​മേ​റ്റ​ഡ് വ​ർ​ക്ക്ഫ്ലോ​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യാ​ധി​ഷ്ഠി​ത പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ് അ​റ്റ​സ്റ്റേ​ഷ​ൻ, വി​സ പ്രോ​സ​സി​ങ്, പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ക്ലി​യ​റ​ൻ​സ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റേ​ഷ​നും കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും ബി​സി​ന​സു​ക​ൾ​ക്കും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ ക​മ്പ​നി വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. യു​നൈ​റ്റ​ഡ് അ​റ​ബ് എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ക​മ്പ​നി​യാ​ണ് എ​സ്‌.‌​ജി.​ഐ.​വി.​എ​സ്. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ സ​ഹാ​യ​ത്തി​നോ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് +96876221929 , +968-76282008 ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ info@sgivsglobal-oman.com എ​ന്ന വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ ഇ-​മെ​യി​ലാ​യും അ​യ​ക്കാം. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​പ്പോ​യി​ന്റ്മെ​ന്റു​ക​ൾ​ക്കും https://sgivsglobal-oman.com സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാം.

    TAGS:Gulf NewsoperationsVisa Service Centersconsular
    News Summary - Consular and Visa Service Center begins operations in Duqm
