Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightതി​വി ബ്രേ​ക്ക്...
    Oman
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 10:16 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 10:17 AM IST

    തി​വി ബ്രേ​ക്ക് വാ​ട്ട​ർ പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    തി​വി ബ്രേ​ക്ക് വാ​ട്ട​ർ പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു
    cancel
    camera_alt

    നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന തി​വി ബ്രേ​ക്ക് വാ​ട്ട​ർ പ​ദ്ധ​തി

    മ​സ്ക​ത്ത്: തെ​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് സൂ​ർ വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ തി​വി​യി​ൽ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന ബ്രേ​ക്ക് വാ​ട്ട​ർ പ​ദ്ധ​തി അ​ന്തി​മ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക്. കൃ​ഷി, മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം, ജ​ല​വി​ഭ​വ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 2.9 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ ചെ​ല​വി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും തീ​ര​ദേ​ശ​സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണി​ത്. 67 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണ നി​ര​ക്ക്.

    മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ബോ​ട്ട് സു​ര​ക്ഷ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഉ​യ​ർ​ന്ന തി​ര​മാ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും വേ​ലി​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും തീ​ര​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് വി​പു​ല​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി തെ​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ​യി​ലെ ഫി​ഷ​റീ​സ് വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ബി​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ ഫാ​ർ​സി പ​റ​ഞ്ഞു.‘​മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ക, തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക, ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, കൊ​ടു​ങ്കാ​റ്റു​ക​ളു​ടെ​യും ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റു​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും പു​ന​രു​ജ്ജീ​വ​ന​ത്തി​നും ഇ​ത് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ന​വീ​ക​രി​ച്ച സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ക​പ്പ​ലു​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും നാ​വി​ഗേ​ഷ​ൻ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കാ​നും ബോ​ട്ട് മു​ങ്ങാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത കു​റ​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും. പ​ദ്ധ​തി ര​ണ്ട് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. 2024ൽ ​ആ​റ് മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഡി​സൈ​ൻ, സാ​ങ്കേ​തി​ക​പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ​ർ​വേ​ക​ൾ, ത്രീ​ഡി മോ​ഡ​ലി​ങ് വി​ശ​ക​ല​നം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ന് 11 മാ​സ​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    188 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള വെ​സ്റ്റേ​ൺ ബ്രേ​ക്ക്‌​വാ​ട്ട​റി​ന്റെ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണം, പു​തി​യ 250 മീ​റ്റ​ർ ബ്രേ​ക്ക്‌​വാ​ട്ട​റി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണം, 3,700 കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം എ​ന്നി​വ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ നാ​വി​ഗേ​ഷ​ൻ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ 26,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം ഭൂ​മി തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കു​ക​യും തു​റ​മു​ഖ​ത​ടം 2.5 മീ​റ്റ​ർ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ ഡ്ര​ഡ്ജ് ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു. തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് അ​ഞ്ച് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ ബോ​ട്ടു​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മ​ത്സ്യ​ശേ​ഖ​ര​ണ​കേ​ന്ദ്രം, ഐ​സ് ഫാ​ക്ട​റി തു​ട​ങ്ങി​യ പു​തി​യ നി​ക്ഷേ​പ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഫാ​ർ​സി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsconstructionsBreakwater Parkwork in progress
    News Summary - Construction of Tivi Breakwater Project is progressing.
    Similar News
    Next Story
    X