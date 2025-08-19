Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 8:52 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 8:52 AM IST

    റ​ഖ്യൂ​ത്ത്-​ധാ​ൽ​കൂ​ത്ത് തീ​ര​ദേ​ശ​പാ​ത നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം

    റ​ഖ്യൂ​ത്ത്-​ധാ​ൽ​കൂ​ത്ത് തീ​ര​ദേ​ശ​പാ​ത നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം
    റ​ഖ്യൂ​ത്ത്-​ധാ​ൽ​കൂ​ത്ത് തീ​ര​ദേ​ശ​പാ​ത നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​ന്

    തു​ട​ക്ക​മാ​യ​പ്പോ​ൾ

    സ​ലാ​ല: ദോ​ഫാ​റി​ലെ റ​ഖ്യൂ​ത്ത്-​ധാ​ൽ​കൂ​ത്ത് വി​ലാ​യ​ത്തു​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന തീ​ര​ദേ​ശ പാ​ത​യു​ടെ നി​ര്‍മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി.

    20 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ പാ​ത​യാ​ണ് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഗ​വ​ര്‍ണ​റേ​റ്റി​ലെ വി​ലാ​യ​ത്തു​ക​ള്‍ ത​മ്മി​ലു​ള്ള റോ​ഡ് ശൃം​ഖ​ല വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്ക​ല്‍, ടൂ​റി​സം ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ള്‍ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന് ഗ​താ​ഗ​ത, ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ, വി​വ​ര​സാ​ങ്കേ​തി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് നി​ര്‍മി​ക്കു​ന്ന പാ​ത​യു​ടെ വീ​തി 12 മീ​റ്റ​റാ​ണ് രൂ​പ​ക​ല്‍പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദു​ര്‍ഘ​ട​മാ​യ പ​ര്‍വ​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും റോ​ഡ് ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്. പു​തി​യ പാ​ത വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ ര​ണ്ട് വി​ലാ​യ​ത്തു​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ലെ യാ​ത്രാ ദൂ​രം 60 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ല്‍നി​ന്ന് 20 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​യി കു​റ​യും.

    ഏ​ക​ദേ​ശം 40 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ യാ​ത്ര കു​റ​യു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.ജ​ല​സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ള്‍, വാ​ദി​ക​ള്‍, പു​രാ​വ​സ്തു സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ള്‍, ബീ​ച്ചു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യു​ള്‍പ്പെ​ടെ പ്ര​മു​ഖ പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത, വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് റോ​ഡ് ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തെ ഉ​ത്തേ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    വി​ശേ​ഷി​ച്ച് ഖ​രീ​ഫ് കാ​ല​ത്ത് റ​ഖ്‌​യൂ​ത്ത്-​ദ​ല്‍ഖൂ​ത്ത് പാ​ത ഏ​റെ ഗു​ണം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും ഗ​താ​ഗ​ത, ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ, വി​വ​ര​സാ​ങ്കേ​തി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Construction of Rakhyut-Dhalkut coastal road begins
