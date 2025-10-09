Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_right‘ഹ​ഫീ​ത് റെ​യി​ൽവേ’...
    Oman
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 12:41 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 12:41 PM IST

    ‘ഹ​ഫീ​ത് റെ​യി​ൽവേ’ തു​ര​ങ്ക നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    ബു​റൈ​മി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ അ​ൽ ഹ​ജ​ർ പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ളി​ലാ​ണ് തു​ര​ങ്ക​നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്
    ‘ഹ​ഫീ​ത് റെ​യി​ൽവേ’ തു​ര​ങ്ക നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം
    cancel

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ന്റെ തു​റ​മു​ഖ ന​ഗ​ര​മാ​യ സു​ഹാ​റി​നെ​യും യു.​എ.​ഇ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ അ​ബൂ​ദ​ബി​യെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ഹ​ഫീ​ത് റെ​യി​ൽ വേ’ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ തു​ര​ങ്ക നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ബു​റൈ​മി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ൽ ഹ​ജ​ർ പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ളി​ലാ​ണ് തു​ര​ങ്ക​നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും സു​പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണ് ഈ ​ഈ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​ശ​ദ​മാ​യ ഡി​സൈ​ൻ ജോ​ലി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​പ്പോ​ൾ തു​ര​ങ്ക​നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്, ഭാ​ര​മേ​റി​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നി​ർ​മാ​ണ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളു​ടെ​യും ച​ല​നം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​ക്സ​സ് റോ​ഡു​ക​ൾ ഇ​തി​ന​കം നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. തു​ര​ങ്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ജോ​ലി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ, പ​ദ്ധ​തി അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കും. അ​തി​ൽ ട്രാ​ക്ക് രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം, റെ​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ, തു​ര​ങ്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.


    നൂ​ത​ന എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളും അ​ത്യാ​ധു​നി​ക നി​രീ​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് തു​ര​ങ്ക​നി​ർ​മാ​ണം. ചു​റ്റു​മു​ള്ള സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലും കു​റ​ഞ്ഞ ആ​ഘാ​തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സു​ര​ക്ഷ, സു​സ്ഥി​ര​ത, പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി​യാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഒ​മാ​നും യു.​എ.​ഇ​ക്കും ഇ​ട​യി​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​മോ​ഡ​ൽ ട്രെ​യി​ൻ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഹ​ഫീ​ത് റെ​യി​ൽ ക​മ്പ​നി ആ​സ്യാ​ദ് ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സു​മാ​യി ക​രാ​റി​ൽ എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​മാ​നെ​യും യു.​എ.​ഇ​യെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന റെ​യി​ൽ​വേ ശൃം​ഖ​ല​യി​ൽ സം​യോ​ജി​ത​വും ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​യ ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ ഗ​താ​ഗ​ത സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ക​രാ​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ച​ര​ക്ക് ഗ​താ​ഗ​തം, തു​റ​മു​ഖ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, ക​സ്റ്റം​സ് ക്ലി​യ​റ​ൻ​സ്, കാ​ർ​ഗോ ഏ​കീ​ക​ര​ണം, അ​വ​സാ​ന​ത്തെ അ​വ​സാ​ന മൈ​ൽ ഡെ​ലി​വ​റി എ​ന്നി​വ ഈ ​സ​മ​ഗ്ര സേ​വ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ആ​സ്യാ​ദ് ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സു​മാ​യു​ള്ള ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലൂ​ടെ, എ​ല്ലാ വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​യും ഏ​കീ​കൃ​ത​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ സേ​വ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ഹ​ഫീ​ത് റെ​യി​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും.ച​ര​ക്ക് ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക ത​രം റെ​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് ഇ​ന്റ​ർ​മോ​ഡ​ൽ ട്രെ​യി​ൻ. വി​വി​ധ ഗ​താ​ഗ​ത മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ (റെ​യി​ൽ, റോ​ഡ്, ക​ട​ൽ) സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് ച​ര​ക്കു​ക​ൾ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യും ചെ​ല​വ് കു​റ​ഞ്ഞ രീ​തി​യി​ലും ഒ​രി​ട​ത്ത് നി​ന്ന് മ​റ്റൊ​രി​ട​ത്തേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്നു.

    സു​ഹാ​ർ തു​റ​മു​ഖം വ​ഴി 3,800ൽ ​അ​ധി​കം റെ​യി​ലു​ക​ൾ എ​ത്തി​ച്ച​തോ​ടെ റെ​യി​ൽ​വേ ലി​ങ്കി​നാ​യു​ള്ള ട്രാ​ക്ക്-​ലേ​യി​ങ് ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 25 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​വും മൊ​ത്തം 5,700 മെ​ട്രി​ക് ട​ൺ ഭാ​ര​വു​മു​ള്ള 3,800-ല​ധി​കം ഇ-260-​ഗ്രേ​ഡ് ട്രാ​ക്കു​ക​ളാാ​ണ് എ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. സ്പെ​യി​നി​ലെ ഗി​ജോ​ണി​ലു​ള്ള ആ​ർ​സെ​ല​ർ മി​ത്ത​ലി​ന്റെ സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച​വ​യാ​ണ് ഇ​വ. ഹെ​വി ച​ര​ക്ക്, യാ​ത്ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചാ​ണ് റെ​യി​ലു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ​ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഈ ​ട്രാ​ക്കു​ക​ൾ 32.4 ട​ൺ വ​രെ ഭാ​ര​മു​ള്ള ആ​ക്‌​സി​ൽ ലോ​ഡു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് രൂ​പ​ക​ൽ​പന ചെ​യ്‌​തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​വും പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക​വു​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല വി​ശ്വാ​സ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. ഉ​യ​ർ​ന്ന ക​രു​ത്തു​ള്ള ക്ലി​പ്പു​ക​ളും ബോ​ൾ​ട്ടു​ക​ളും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന നൂ​ത​ന ഫാ​സ്റ്റ​ണി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്.​ഒ​മാ​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തെ നി​ര്‍മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ള്‍ക്ക് ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ലാ​ണ് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്. റെ​യി​ല്‍ ശൃം​ഖ​ല​യു​ടെ നി​ര്‍മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ന്‍ ഇ​രു രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍ ത​മ്മി​ല്‍ ഷെ​യ​ര്‍ഹോ​ള്‍ഡ​ര്‍ ഉ​ട​മ്പ​ടി ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു.

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ ഗ​താ​ഗ​ത-​ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വ​ഴി​തു​റ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി. പാ​ത​യി​ൽ 2.5 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വീ​ത​മു​ള്ള ര​ണ്ട് തു​ര​ങ്ക​ങ്ങ​ളും 36 പാ​ല​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​കും. പാ​ല​ത്തി​ന്​ ചി​ല​ത് 34 മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​മു​ണ്ടാ​കും. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച്​ വ​ള​രെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​താ​ണ് റെ​യി​ൽ​വേ ശൃം​ഖ​ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:constructionGulf NewsOman Newshafeet rail
    News Summary - Construction of 'Hafeet Railway' tunnel begins
    Similar News
    Next Story
    X