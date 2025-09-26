Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 12:06 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 12:06 PM IST

    സെ​​ൻ​​ട്ര​​ൽ പ​​ബ്ലി​​ക് ഹെ​​ൽ​​ത്ത് ല​​ബോ​​റ​​ട്ട​​റി​ നി​​ർ​​മാ​​ണം അ​ന്തി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​​ദ്ഘാ​​ട​​നം ചെ​​യ്യും
    central public health laboratary
    നി​ർ​മാ​ണം അ​ന്തി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന സെ​​ൻ​​ട്ര​​ൽ പ​​ബ്ലി​​ക് ഹെ​​ൽ​​ത്ത് ല​​ബോ​​റ​​ട്ട​​റി

    മ​​സ്‌​​ക​​ത്ത്: ഒ​​മാ​​ന്റെ ആ​​രോ​​ഗ്യ​​മേ​​ഖ​​ല​​ക്ക് ക​​രു​​ത്തു​പ​​ക​​ർ​​ന്ന് മ​​സ്‌​​ക​​ത്ത് ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​റേ​​റ്റി​​ലെ സീ​​ബ് വി​​ലാ​​യ​​ത്തി​​ൽ ഒ​​രു​​ങ്ങു​​ന്ന സെ​​ൻ​​ട്ര​​ൽ പ​​ബ്ലി​​ക് ഹെ​​ൽ​​ത്ത് ല​​ബോ​​റ​​ട്ട​​റി​​യു​​ടെ നി​​ർ​​മാ​​ണം അ​ന്തി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ത്തി. ഇ​​തി​​ന​​കം 99 ശ​​ത​​മാ​​ന​​ത്തോ​​ളം പൂ​​ർ​​ത്തി​​യാ​​യി. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​​ദ്ഘാ​​ട​​നം ചെ​​യ്യാ​നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്ന​ത്. സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യാ​ണ് ഈ ​ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​യെ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    18,155 ച​​തു​​ര​​ശ്ര​​മീ​​റ്റ​​ർ വി​​സ്തീ​​ർ​​ണ​​ത്തി​​ൽ 1,82,00,000 റി​​യാ​​ൽ ചെ​ല​​വി​​ലാ​​ണ് ഇ​​ത് ഒ​​രു​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ഏ​​റ്റ​​വും പു​​തി​​യ സാ​​ങ്കേ​​തി​​ക​വി​​ദ്യ​​ക​​ളും ഉ​​പ​​ക​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ളും ഇ​​വി​​ടെ​​യു​​ണ്ടാ​​കും. മ​​ന്ത്രാ​​ല​​യ​​ത്തി​​ന്‍റെ ജ​​ന​​റ​​ൽ ഡി​​പ്പാ​​ർ​​ട്മെ​​ന്‍റു​​മാ​​യി അ​​ഫി​​ലി​​യേ​​റ്റ് ചെ​​യ്‌​​തി​​രി​​ക്കു​​ന്ന നി​​ല​​വി​​ലു​​ള്ള എ​​ല്ലാ റ​​ഫ​​റ​​ൻ​​സ് പ​​ബ്ലി​​ക് ഹെ​​ൽ​​ത്ത് ല​​ബോ​​റ​​ട്ട​​റി​​ക​​ളെ​​യും ഒ​​രു കു​​ട​​ക്കീ​​ഴി​​ൽ കൊ​​ണ്ടു​​വ​​രാ​​നാ​​ണ് സെ​​ൻ​​ട്ര​​ൽ പ​​ബ്ലി​​ക് ഹെ​​ൽ​​ത്ത് ല​​ബോ​​റ​​ട്ട​​റി ല​​ക്ഷ്യ​​മി​​ടു​​ന്ന​​തെ​​ന്ന് ആ​​രോ​​ഗ്യ​മ​​ന്ത്രാ​​ല​​യ​​ത്തി​​ലെ പ​​ബ്ലി​​ക് ഹെ​​ൽ​​ത്ത് ല​​ബോ​​റ​​ട്ട​​റീ​​സ് ഡി​​പ്പാ​​ർ​​ട്​​മെ​​ന്‍റ് ഡ​​യ​​റ​​ക്ട​​ർ ഡോ. ​​ഹ​നാ​​ൻ ബി​​ൻ​​ത് സ​​ലേം അ​​ൽ കി​​ന്ദി പ​​റ​​ഞ്ഞു.

    ല​​ബോ​​റ​​ട്ട​​റി​​ക​​ളു​​ടെ ഡ​​യ​​ഗ്നോ​​സ്റ്റി​​ക് ക​​ഴി​​വു​​ക​​ൾ വ​​ർ​​ധി​​പ്പി​​ക്കു​​ക​​യും പൊ​​തു​​ജ​​നാ​​രോ​​ഗ്യ​​ത്തി​​ന്‍റെ​​യും സു​​പ്ര​​ധാ​​ന ആ​​രോ​​ഗ്യ​സു​​ര​​ക്ഷ​​യു​​ടെ​​യും ല​​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​​ൾ പ്രോ​​ത്സാ​​ഹി​​പ്പി​​ക്കു​​ക​​യു​മാ​​ണ് ഇ​​തി​​ലൂ​​ടെ ഉ​​ദ്ദേ​​ശി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ല​​ബോ​​റ​​ട്ട​​റി​​യു​​ടെ പ്ര​​ധാ​​ന കെ​​ട്ടി​​ട​​ത്തി​​ൽ മൂ​​ന്ന് നി​​ല​​ക​​ളാ​​ണു​​ണ്ടാ​​കു​​ക. ഒ​​ന്നാം​നി​​ല​​യി​​ൽ അ​​ഡ്മി​​നി​​സ്ട്രേ​​റ്റി​വ് ഓ​​ഫി​​സു​​ക​​ളും 130 പേ​​ർ​​ക്ക് താ​​മ​​സി​​ക്കാ​​ൻ ക​​ഴി​​യു​​ന്ന ഹാ​​ളും സാ​​മ്പി​​ളു​​ക​​ൾ സ്വീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നു​​ള്ള ഒ​​രിടവും ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടും.

    വൈ​​റ​​സു​​ക​​ൾ, ബാ​​ക്ടീ​​രി​​യ​​ക​​ൾ, ന​​വ​​ജാ​​ത​​ശി​​ശു​പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന​​ക​​ൾ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ മേ​​ഖ​​ല​​ക​​ളി​​ലെ ലെ​​വ​​ൽ ര​​ണ്ട് ല​​ബോ​​റ​​ട്ട​​റി​​ക​​ൾ​​ക്കു​പു​​റ​​മെ ഉ​​യ​​ർ​​ന്ന അ​​പ​​ക​​ട​​സാ​​ധ്യ​​ത​​യു​​ള്ള സൂ​​ക്ഷ്മാ​​ണു​​ക്ക​​ളെ കൈ​​കാ​​ര്യം ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​തി​​നു​​ള്ള ര​​ണ്ട് ബ​​യോ​​സേ​​ഫ്റ്റി ലെ​​വ​​ൽ മൂ​​ന്ന് (ബി.​​എ​​സ്.​​എ​​ൽ -3) ല​​ബോ​​റ​​ട്ട​​റി​​ക​​ളും കെ​​ട്ടി​​ട​​ത്തി​​ൽ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടും.

    കെ​​ട്ടി​​ട​​ത്തി​​ൽ ഗു​​ണ​​നി​​ല​​വാ​​ര​​ത്തി​​നും അ​​പ​​ക​​ട​​സാ​​ധ്യ​​ത കൈ​​കാ​​ര്യം ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​തി​​നു​​ള്ള വ​​കു​​പ്പ്, പ​​ബ്ലി​​ക് ഹെ​​ൽ​​ത്ത് ല​​ബോ​​റ​​ട്ട​​റി കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ, റീ​​ജ​ന​​ൽ പോ​​ളി​​യോ റ​​ഫ​​റ​​ൻ​​സ് ല​​ബോ​​റ​​ട്ട​​റി, റീ​​ജ​ന​​ൽ മീ​​സി​​ൽ​​സ് ആ​​ൻ​​ഡ് റു​​ബെ​​ല്ല ല​​ബോ​​റ​​ട്ട​​റി, നാ​​ഷ​​ന​ൽ ഇ​​ൻ​​ഫ്ലു​​വ​​ൻ​​സ ല​​ബോ​​റ​​ട്ട​​റി, കോ​​വി​​ഡ് ല​ബോ​​റ​​ട്ട​​റി എ​​ന്നി​​വ​​യു​​ണ്ടാ​​കു​​മെ​​ന്നും അ​​വ​​ർ പ​​റ​​ഞ്ഞു.

