Madhyamam
    Oman
    27 Oct 2025 10:15 AM IST
    27 Oct 2025 10:15 AM IST

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കെ​തി​രെ വി​മ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്

    വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ തു​ര​ങ്കം​വെ​ക്ക​ലാ​ണ് സി.​പി.​എം രീ​തി​യെ​ന്ന് ബി.​ആ​ർ.​എം. ഷ​ഫീ​ർ
    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കെ​തി​രെ വി​മ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്
    സൂ​റി​ലെ​ത്തി​യ കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. ബി.​ആ​ർ.​എം. ഷ​ഫീ​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    സൂ​ർ: ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സ്‍താ​വ​ന​യി​ൽ ശ​ക്തി​യാ​യി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്.

    വി​ക​സ​ന​മാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ റി​യ​ൽ സ്റ്റോ​റി​യെ​ന്നും മു​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ കെ​ടു​കാ​ര്യ​സ്ഥ​ത കേ​ര​ള​ത്തെ പി​ന്നി​ലാ​ക്കി​യെ​ന്നു​മാ​ണ് മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സം​സാ​രി​ച്ച​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ഇ​ദ​പ​ര്യ​ന്ത​മു​ള്ള എ​ല്ലാ വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ളും സാ​ധ്യ​മാ​ക്കി​യ​ത് യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലി​രു​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണെ​ന്നും എ​ല്ലാ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​യും തു​ര​ങ്കം വെ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ് വി​ക​സ​ന​വി​രോ​ധി​ക​ളാ​യ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ രീ​തി​യെ​ന്നും കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. ബി.​ആ​ർ.​എം. ഷ​ഫീ​ർ വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു. സ്വ​കാ​ര്യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്നാ​യി സൂ​റി​ലെ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​വു​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വി​ഴി​ഞ്ഞം, കൊ​ച്ചി, ക​ണ്ണൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ, കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ തു​ട​ങ്ങി​യ മ​റ്റെ​ല്ലാ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​യും എ​തി​ർ​ത്ത​വ​ർ ഇ​പ്പോ​ൾ വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​പ്പോ​സ്ത​ല​ന്മാ​രാ​കു​ന്ന​ത് കൗ​തു​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ​ക്കെ​തി​രെ ഓ​ട്ടോ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​വ​രെ തെ​രു​വി​ലി​റ​ക്കി​യ​ത് പോ​ലെ നി​ര​വ​ധി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കേ​ര​ള​ജ​ന​ത മ​റ​ന്നു​കാ​ണു​മെ​ന്ന​ത് വ്യാ​മോ​ഹം മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. യു.​ഡി.​എ​ഫ് തു​ട​ങ്ങി​വെ​ച്ച​ത​ല്ലാ​തെ ക​ഴി​ഞ്ഞ 10 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​ന്തെ​ങ്കി​ലും വ​ൻ​കി​ട പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു,

    പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി ഒ​പ്പി​ട്ട​ത് ബി.​ജെ.​പി, ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്, ഹി​ന്ദു​ത്വ ശ​ക്തി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള സി.​പി.​എം ബാ​ന്ധ​വ​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം മാ​ത്ര​മാ​ണ്. സി.​പി.​എം വ​ർ​ഗ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് വ​ർ​ഗീ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ​ര​കാ​യ​പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​കു​ന്നു. സ്വ​ന്തം പാ​ർ​ട്ടി ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യോ മ​ന്ത്രി​സ​ഭാം​ഗ​ങ്ങ​ളോ ഘ​ട​ക ക​ക്ഷി​ക​ളു​മാ​യോ ആ​ലോ​ചി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​മ​തി അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം ത​ന്റെ​യും കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ​യും കേ​സു​ക​ളും ഗു​ലു​മാ​ലു​ക​ളും ഒ​തു​ക്കി​ത്തീ​ർ​ക്കു​ന്ന ക​രു​ത​ലു​ള്ള അ​ച്ഛ​ൻ എ​ന്ന നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് ചു​രു​ങ്ങി​പ്പോ​യി. പു​റ​മെ ഹി​ന്ദു​ത്വ​ശ​ക്തി​ക​ളെ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് വ​രു​ത്തി​ത്തീ​ർ​ക്കു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ അ​ജ​ണ്ട​ക​ൾ അ​വ​രെ​ക്കാ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന പി​ണ​റാ​യി​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ സ​വ​ർ​ക്ക​റി​ന്റെ വി​ചാ​ര​ധാ​ര സി​ല​ബ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. മു​ൻ പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കാ​ല​ത്താ​ണ് ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ ത​ല​ശേ​രി ബ്ര​ണ്ണ​ൻ കോ​ള​ജി​ൽ എം.​എ സി​ല​ബ​സി​ൽ പ​ഠ​ന വി​ഷ​യ​മാ​ക്കി​യ​ത് യാ​ദി​ച്ഛി​ക​മ​ല്ല. പി.​എം ശ്രീ, ​തൃ​ശൂ​ർ പൂ​രം ക​ല​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​പ​മാ​നി​ത​രാ​യ സി.​പി.​ഐ അ​ൽ​പ​മെ​ങ്കി​ലും നാ​ണ​വും മാ​ന​വു​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ അ​ഭി​ന​വ ഹി​ന്ദു​ത്വ ബാ​ന്ധ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് മു​ന്ന​ണി വി​ട​ണ​മെ​ന്നും ഷ​ഫീ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സി.​പി.​ഐ​യെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത് പോ​ലെ ആ​രും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ളെ മാ​ന്യ​മാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച ച​രി​ത്ര​മേ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

