    date_range 10 Jan 2026 12:11 PM IST
    date_range 10 Jan 2026 12:11 PM IST

    വി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞി​ന്‍റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു

    വി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞി​ന്‍റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു
    മ​ത്ര കെ.​എം.​സി.​സി, സു​ന്നി​ സെ​ന്റ​ർ സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞി​ന്റെ അ​നു​സ്മ​ര​ണയോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​ത്ര: മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് നേ​താ​വും മു​ൻ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ വി.കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞി​ന്‍റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ മ​ത്ര കെ.​എം.​സി.​സി, സു​ന്നി സെ​ന്റ​ർ സം​യു​ക്ത​മാ​യി അ​നു​ശോ​ച​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ഉ​സ്താ​ദ് പ്രാ​ർ​ഥ​ന ന​ട​ത്തി. മ​ത്ര കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫൈ​സ​ൽ മാ​സ്റ്റ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റ അ​ടി​സ്ഥാ​ന വി​ക​സ​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നൂ​ത​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട് വ​ന്ന പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത്, വ്യ​വ​സാ​യ, സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്ത പ്ര​ഗ​ല്ഭ​നാ​യ മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്നു വി.കെ.

    ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞെ​ന്ന് യോ​ഗം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ജി.​ടി.​ഒ മ​സ്ജി​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​നു​ശോ​ച​ന സ​ദ​സ്സി​ൽ വി.​കെ ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞ്, മ​ത്ര​യി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം പ്ര​വാ​സി​യാ​യി​രു​ന്ന ക​ക്ക​റ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള മ​യ്യി​ത്ത്

    ന​മ​സ്കാ​ര​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

