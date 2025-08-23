Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    23 Aug 2025 3:09 PM IST
    23 Aug 2025 3:09 PM IST

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ചാ​മ​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ല്‍ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: യു​വ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും ഗാ​യ​ക​നു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ചാ​മ​യു​ടെ അ​കാ​ല നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ല്‍ ഹ​രി​ത​സം​ഗ​മം വാ​ട്‌​സ്ആ​പ് ഗ്രൂ​പ് അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു. ഗ്രൂ​പ് അഡ്മി​ന്‍ കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു മു​ഹ​മ്മ​ദ് ചാ​മ. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​ക​സ്മി​ക വേ​ര്‍പാ​ട് ഗ്രൂ​പ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ക​ലാ​സ്‌​നേ​ഹി​ക​ളെ​യും ദുഃ​ഖ​ത്തി​ലാ​ഴ്ത്തി.

    ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി ന​ട​ന്ന അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ സു​നീ​ര്‍ ഫൈ​സി പ്രാ​ര്‍ഥ​ന നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. ഹ​മീ​ദ് വ​യ​നാ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. റ​സാ​ഖ് മു​ക​ച്ചേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ബ​ര്‍ക കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​വ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് വ​യ​നാ​ട് അ​നു​സ്മ​ര​ണ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. റ​ഫീ​ഖ് ഷ​മ്മ, ജ​ബ്ബാ​ര്‍ കൈ​ത​ക്കാ​ട്, ബാ​ക്ക​ര്‍ ഉ​ദി​നൂ​ര്‍, ക​ബീ​ര്‍ ബാ​വ പു​ല്ലാ​ളൂ​ര്‍, റ​ഹീം ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ര്‍, അ​ഷ​റ​ഫ് വ​യ​നാ​ട്, സ​ലീം പു​ല്ലാ​ളൂ​ര്‍, റ​ഫീ​ഖ് ഉ​ദി​നൂ​ര്‍, മ​ജീ​ദ് പു​റ​ക്കാ​ട്, ഗ​ഫൂ​ര്‍ കു​റ്റ്യാ​ടി, റ​നീ​സ് വ​യ​നാ​ട്, നം​ഷു മ​ല​പ്പു​റം, ആ​സി​ഫ് കാ​പ്പാ​ട്, സു​ബൈ​ര്‍ ക​ച്ചേ​രി​മു​ക്ക്, മ​ഹ​മൂ​ദ് മ​സ്‌​ന, സു​ല്‍ഫി​ക്ക​ര്‍, ന​വാ​സ് കാ​ക്ക​ട​വ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഷ​മീ​ര്‍ കു​ഞ്ഞി​പ്പ​ള്ളി സ്വാ​ഗ​ത​വും പി.​സി. അ​ബ്ദു​ല്ല വ​ട​ക​ര ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

