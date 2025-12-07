Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    7 Dec 2025 12:11 PM IST
    7 Dec 2025 12:11 PM IST

    ഡോ. സതീഷ് നമ്പ്യാരുടെ നിര്യാണത്തിൽ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു

    മ​സ്ക​ത്ത്: സ​തീ​ഷ് ന​മ്പ്യാ​രു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഹീ​സ് അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു. ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നാ​യി അ​ർ​പ്പ​ണ മ​നോ​ഭാ​വ​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച മ​നു​ഷ്യ​സ്നേ​ഹി​യാ​യ ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യെ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​യോ​ഗ​ത്തോ​ടെ ന​മു​ക്ക് ന​ഷ്ട​മാ​യ​തെ​ന്നും വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ഗാ​ധ ദുഃ​ഖം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ഒ​മാ​ന്റെ മു​ൻ​കാ​ല ഭാ​ര​വാ​ഹി ഡോ. ​സ​തീ​ഷ് ന​മ്പ്യാ​രു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് സു​ഹാ​ർ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ഒ​മാ​നും അ​തി​ന്റെ ശാ​ഖ​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ദി​ശ​യും രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച​താ​യും ഐ.​എ​സ്.​സി സു​ഹാ​ർ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

    News Summary - Condolences on the passing of Dr. Satish Nambiar
