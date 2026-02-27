Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 27 Feb 2026 11:25 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Feb 2026 11:25 AM IST

    റു​സ്താ​ഖി​നെ പൈ​തൃ​ക-​വി​നോ​ദ​ സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കാ​ൻ സ​മ​ഗ്ര പ​ദ്ധ​തി

    റു​സ്താ​ഖി​നെ പൈ​തൃ​ക-​വി​നോ​ദ​ സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കാ​ൻ സ​മ​ഗ്ര പ​ദ്ധ​തി
    റു​സ്താ​ഖ് കോ​ട്ട​യു​ടെ ദൃ​ശ്യം

    റു​സ്താ​ഖി​ലെ ച​രി​ത്ര​ശേ​ഷി​പ്പ്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ റു​സ്താ​ഖി​നെ പ്ര​ധാ​ന പൈ​തൃ​ക-​വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​മാ​ൻ പൈ​തൃ​ക-​ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ​മ​ഗ്ര പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ച​രി​ത്ര​സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് റൂ​ട്ട്, റു​സ്താ​ഖ് ഗേ​റ്റ് വി​ക​സ​നം, റു​സ്താ​ഖ് കോ​ട്ട പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണം, റു​സ്താ​ഖ് സി​റ്റി വാ​ക്ക്, ഐ​നു​ൽ ക​സ്ഫ വി​ക​സ​നം, ഹു​ഖൈ​ൻ വാ​ലി ന​വീ​ക​ര​ണം എ​ന്നീ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് റു​സ്താ​ഖി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക.

    റു​സ്താ​ഖി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ച​രി​ത്ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​യ ഇ​മാം അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സെ​യ്ദ് ഖ​ബ​റി​ടം, റു​സ്താ​ഖ് കോ​ട്ട, പു​രാ​ത​ന ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളാ​യ ഖ​സ്ര, ബൈ​തു​ൽ ഖ​ർ​ൻ എ​ന്നി​വ​യെ ത​മ്മി​ൽ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച് ഒ​രു സം​യോ​ജി​ത പൈ​തൃ​ക പാ​ത നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​നം. ഇ​തി​നു​ള്ള ക​രാ​ർ ഒ​മാ​ൻ പൈ​തൃ​ക-​ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ൽ​കി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. റു​സ്താ​ഖ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ ക​വാ​ടം ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ‘റു​സ്താ​ഖ് ഗേ​റ്റ്’ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ 65 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് റു​സ്താ​ഖ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ലാ​ൻ​ഡ്മാ​ർ​ക്കാ​യി മാ​റും.

    ഐ​നു​ൽ ക​സ്ഫ

    അ​തോ​ടൊ​പ്പം, ഒ​മാ​നി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ​ഴ​യ കോ​ട്ട​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ റു​സ്താ​ഖ് കോ​ട്ട​യു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളും പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. പൈ​തൃ​ക ത​നി​മ നി​ല​നി​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഈ ​പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ന​വം​ബ​റി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. റു​സ്താ​ഖി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ചൂ​ടു​നീ​രു​റ​വ​യാ​യ ഐ​നു​ൽ ക​സ്ഫ​യെ​യും പ​രി​സ​ര​ത്തെ​യും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ഈ ​വി​ക​സ​ന പാ​ക്കേ​ജി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. റു​സ്താ​ഖ് കോ​ട്ട​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം ഒ​ന്ന​ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ മാ​ത്രം അ​ക​ലെ​യാ​ണ് ഐ​നു​ൽ ക​സ്ഫ ഉ​റ​വ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഒ​മാ​ൻ പൈ​തൃ​ക-​ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഏ​ക​ദേ​ശം നാ​ലു ല​ക്ഷം ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് ഇ​വി​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ര​ത്തെ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​കം നീ​ന്ത​ൽ​ക്കു​ള​ങ്ങ​ൾ, റ​സ്റ്റ​റ​ന്റു​ക​ൾ, ക​ഫേ​ക​ൾ, ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് എ​ന്നി​വ​യും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വ​ലി​യ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​വും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ക​ളി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും വി​ക​സ​ന പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഐ​നു​ൽ ക​സ്ഫ​ക്ക് സ​മീ​പ​മു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ വാ​ച്ച് ട​വ​ർ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്. റു​സ്താ​ഖ് ന​ഗ​ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടു കൂ​ടി​യ ഒ​രു ‘സി​റ്റി വാ​ക്ക്’ പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യു​ള്ള ടെ​ൻ​ഡ​റു​ക​ൾ തെ​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് ക്ഷ​ണി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. റു​സ്താ​ഖി​ലെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ഹു​ഖൈ​ൻ വാ​ലി​യി​ൽ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഇ​രി​പ്പി​ട കൂ​ടാ​ര​ങ്ങ​ൾ, ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ, മ​റ്റ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഒ​രു​ക്കി പ്ര​ദേ​ശം ന​വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ല്ലാം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ, അ​ൽ ബു​സൈ​ദി രാ​ജ​വം​ശ​ത്തി​ന്റെ സ്ഥാ​പ​ക​നാ​യ ഇ​മാം അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സെ​യ്ദി​ന്റെ സ്മ​ര​ണ​ക​ൾ ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന റു​സ്താ​ഖ് ന​ഗ​രം സ​മ്പൂ​ർ​ണ ച​രി​ത്ര​പൈ​തൃ​ക ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റും.

    പ​ദ്ധ​തി സാം​സ്കാ​രി​ക, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​മ​ഗ്ര സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തു​മെ​ന്ന് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ പൈ​തൃ​ക-​വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​അ​ൽ മു​അ്ത​സിം നാ​സ​ർ അ​ൽ ഹി​ലാ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദേ​ശീ​യ-​അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ടൂ​റി​സം അ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും പൈ​തൃ​ക സ്വ​ഭാ​വ​ത്തോ​ട് യോ​ജി​ച്ച ചെ​റു​കി​ട-​ഇ​ട​ത്ത​രം നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഹാ​ര​ത് ബൈ​ത് അ​ൽ ഖ​ർ​ണി​ലെ പു​രാ​വ​സ്തു ഭ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ക​സ​നം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഉ​ട​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു.

