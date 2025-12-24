Begin typing your search above and press return to search.
    സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കും

    50 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണ​മു​ള്ള എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും നി​ല​വി​ലെ നി​ര​ക്കു​ക​ൾ തു​ട​രും; 50 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ക്ര​മേ​ണ 50 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ ക​രാ​ർ സൗ​ക​ര്യം ന​ൽ​കു​ന്നു
    സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കും
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര​മോ​ദി ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ

    താ​രി​ഖി​നൊ​പ്പം അ​ൽ ബ​റ​ക കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​യും ഒ​മാ​നും ത​മ്മി​ൽ അ​ടു​ത്തി​ടെ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​ർ (സി.​ഇ.​പി.​എ) തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി വ​ൽ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ത​ട​സ്സ​മാ​വി​ല്ലെ​ന്നും കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്ക​മെ​ന്നും വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ദേ​ശീ​യ തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​ർ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​വു​ന്ന പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി​യാ​യാ​ണ് വ​കു​പ്പു മ​ന്ത്രി ഖൈ​സ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ യൂ​സ​ഫി​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. സി.​ഇ.​പി.​എ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ മ​സ്ക​ത്തി​ൽ വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത വാ​ർ​ത്താ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണ നി​ര​ക്കു​ക​ൾ ക​രാ​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നി​ല​വി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണ​മു​ള്ള എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും നി​ര​ക്കു​ക​ൾ തു​ട​രും.

    50 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ താ​ഴെ സ്വ​ദേ​ശി വ​ത്ക​ര​ണ​മു​ള്ള മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ, ദേ​ശീ​യ തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യു​ടെ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി നി​ര​ക്കു​ക​ൾ 50 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​ർ സൗ​ക​ര്യം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. തൊ​ഴി​ൽ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ്വ​ദേ​ശി വ​ത്ക​ര​ണം ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം അ​ത് ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് ക​രാ​ർ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല തൊ​ഴി​ൽ വി​ക​സ​ന ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളെ ഇ​ത് പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040 -നോ​ട്പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ചേ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സി.​ഇ.​പി.​എ, തു​റ​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക നി​ല​പാ​ടും സാ​മൂ​ഹി​ക -തൊ​ഴി​ൽ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ സ​ന്തു​ല​നം പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. സ്വ​ദേ​ശി​വ​ൽ​ക​ര​ണ പ​രി​ധി​ക​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പം ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ഒ​മാ​നി പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കു​ള്ള തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​തെ സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​ണ് ക​രാ​റി​ലൂ​ടെ ഒ​മാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ഗ​ൾ​ഫ്, മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ്, ആ​ഫ്രി​ക്ക എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​നും നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​നും ഒ​മാ​നെ ഒ​രു ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന ക​വാ​ട​മാ​യി സി.​ഇ.​പി.​എ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഒ​മാ​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന വ്യാ​പാ​ര പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളി​ലൊ​രാ​ളാ​യ ഇ​ന്ത്യ, വ്യാ​പാ​ര വോ​ള്യ​ത്തി​ൽ ആ​റാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്. 2024-ൽ ​ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും മൊ​ത്തം വ്യാ​പാ​രം ഏ​ക​ദേ​ശം 2.3 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ ആ​യി. അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് വ​ൻ വി​പ​ണി സാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ് സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​ർ തു​റ​ന്നു ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഏ​ക​ദേ​ശം 3.9 ട്രി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​ർ ജി.​ഡി.​പി​യും 2026 -2030 കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 6.4 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ചാ​നി​ര​ക്കും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ, സ​ജീ​വ​മാ​യ വ്യാ​പാ​രാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മാ​ണ് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. 2024 -ൽ ​ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ക​യ​റ്റു​മ​തി 434.4 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റാ​യ​പ്പോ​ൾ, ഇ​റ​ക്കു​മ​തി 697.75 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ലെ​ത്തി. പെ​ട്രോ​ളി​യം, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ.

    വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പം ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ക, ഒ​മാ​ന്റെ എ​ണ്ണ ഇ​ത​ര ക​യ​റ്റു​മ​തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സ​ജീ​വ​മാ​ക്കു​ക, ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വി​ല​ക്കു​റ​വ് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ക​രാ​ർ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​യി മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സി.​ഇ.​പി.​എ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ​ര​മാ​വ​ധി സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ചെ​റു​കി​ട -ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ധ​ന​സ​ഹാ​യം, ക​യ​റ്റു​മ​തി ശേ​ഷി വി​ക​സ​നം, വ്യ​വ​സാ​യ മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ന​യ​ങ്ങ​ൾ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഈ ​മാ​സം 18ന് ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര​മോ​ദി​യു​ടെ ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വേ​ള​യി​ലാ​ണ് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

