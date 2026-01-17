Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    17 Jan 2026 12:37 PM IST
    Updated On
    17 Jan 2026 12:37 PM IST

    സ്കൂ​ൾ പി​ക്‌​നി​ക്കി​ൽ പ​ഴ​കി​യ ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന് പ​രാ​തി;വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ഴു​വ​ൻ തു​ക​യും മ​ട​ക്കി ന​ൽ​കും

    സ്കൂ​ൾ പി​ക്‌​നി​ക്കി​ൽ പ​ഴ​കി​യ ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന് പ​രാ​തി;വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ഴു​വ​ൻ തു​ക​യും മ​ട​ക്കി ന​ൽ​കും
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ദാ​ർ​സൈ​ത്

    ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം, ശു​ചി​ത്വം, സം​ഭ​ര​ണം, സു​ര​ക്ഷാ​മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക സ്റ്റാ​ഫ് ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കും

    മ​സ്ക​ത്ത്: സ്കൂ​ൾ പി​ക്‌​നി​ക്കി​നി​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ഴ​കി​യ ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ഴു​വ​ൻ തു​ക​യും മ​ട​ക്കി ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ദാ​ർ​സൈ​ത് അ​ധി​കൃ​ത​ർ. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ സ​ന്ദേ​ശ​മ​യ​ച്ചു.

    പി​ക്നി​ക്കി​നാ​യി കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഈ​ടാ​ക്കി​യ മു​ഴു​വ​ൻ തു​ക​യും മ​ട​ക്കി ന​ൽ​കാ​ൻ സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​താ​യും അ​ടു​ത്ത പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​വ​സ​മാ​യ ജ​നു​വ​രി 19ന് ​തു​ക കൈ​മാ​റു​ന്ന ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക​യ​ച്ച സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു സം​ഭ​വം ന​ട​ക്കാ​നി​ട​യ​ായ​തി​ൽ ഖേ​ദി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ഭാ​വി​യി​ൽ ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യും പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    മൂ​ന്നാം ക്ലാ​സ് മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സ് വ​രെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളെ​യാ​ണ് ജ​നു​വ​രി 13 ന് ​റു​സൈ​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ലേ​ക്ക് പി​ക്നി​ക്കി​ന് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. ഗ​താ​ഗ​തം, ഭ​ക്ഷ​ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഓ​രോ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യി​ൽ​നി​ന്നും മൂ​ന്ന​ര റി​യാ​ൽ ഈ​ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ ഭ​ക്ഷ​ണം പ​ഴ​കി​യ​താ​യി​രു​ന്നെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി. പ​ല​രും ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ച​താ​യും ചി​ല കു​ട്ടി​ക​ൾ ക​ഴി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ വ​യ​റു​വേ​ദ​ന​യും അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​യും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​താ​യും പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്. കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​രാ​തി പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടും വേ​റെ ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കി​യി​ല്ലെ​ന്നും ആ​രോ​പ​ണ​മു​ണ്ട്. വൈ​കീ​ട്ട് ​ കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​സ്വ​സ്ഥ​രാ​യി വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് പ​ല ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും സം​ഭ​വ​ം അ​റി​ഞ്ഞ​ത്.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഖേ​ദം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് സ്കൂ​ൾ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​സ്താ​വ​ന പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. ഭ​ക്ഷ​ണം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ര​നാ​ണ് വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​മ​ർ ശ്രീ​വാ​സ്ത​വ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി സ്കൂ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    രാ​വി​ലെ ത​ന്നെ ഭ​ക്ഷ​ണം ത​യാ​റാ​ക്കി പാ​ക്ക് ചെ​യ്ത് വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ര​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്ത​തി​ലും എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലു​മു​ണ്ടാ​യ പി​ഴ​വു​ക​ൾ മൂ​ലം ഭ​ക്ഷ​ണ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ത​ക​രാ​റി​ലാ​യ​താ​യി പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​ത് സു​ര​ക്ഷാ​മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​രു​ത​ര ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ര​നെ സ്ഥി​ര​മാ​യി ബ്ലാ​ക്ക്‌​ലി​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​താ​യും വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യും സ്കൂ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ഭാ​വി​യി​ൽ സ്കൂ​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ്ര​സ്തു​ത വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ര​ന് പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും സ്കൂ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഭാ​വി​യി​ൽ ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് സ്കൂ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സ്കൂ​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും രു​ചി പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ലും ന​ട​ത്തും. ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം, ശു​ചി​ത്വം, സം​ഭ​ര​ണം, സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക സ്റ്റാ​ഫ് ക​മ്മി​റ്റി​യും രൂ​പീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

