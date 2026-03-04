Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസമൂഹ ഇഫ്താർ സംഗമവും...
    Oman
    Posted On
    date_range 4 March 2026 9:46 AM IST
    Updated On
    date_range 4 March 2026 9:46 AM IST

    സമൂഹ ഇഫ്താർ സംഗമവും പുസ്തക സമർപ്പണവും

    text_fields
    bookmark_border
    സമൂഹ ഇഫ്താർ സംഗമവും പുസ്തക സമർപ്പണവും
    cancel
    camera_alt

    മസ്‌കത്ത് സുന്നി സെൻറർ സംഘടിപ്പിച്ച ഇഫ്താർ സംഗമ പരിപാടിയിൽനിന്ന്

    മസ്‌കത്ത്: മസ്‌കത്ത് സുന്നി സെൻറർ സംഘടിപ്പിച്ച ഇഫ്താർ വിരുന്നിൽ ആയിരത്തിൽ പരം പേർ പങ്കെടുത്തു. സമസ്‌തയുടെ നൂറാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ നൂറു പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒമാൻ ചരിത്രവും പ്രയാണവും എന്ന പുസ്തകത്തിൻറെ ഒമാനിലെ സമർപ്പണവും നടന്നു. സമസ്ത ഇസ്ലാമിക് സെൻറർ ഒമാൻ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് അൻവർ ഹാജി പുസ്തക രചയിതാവ് മുഹമ്മദലി ഫൈസി നടമ്മൽപൊയിലിനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു.

    എസ്.ഐ.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ ഷുക്കൂർ ഹാജിയിൽ നിന്നും ലുലു ഗ്രൂപ് ഡയറക്ടർ ഷബീർ ഹാജി പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി. മസ്‌കത്ത് കെ.എം.സി.സി പ്രസിഡന്റ് റഈസ് അഹമ്മദ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. സുന്നി സെൻറർ പ്രസിഡൻറ് അൻവർ ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നജീബ് മലബാർ ഗോൾഡ്, അബ്ദുൽ വാഹിദ് ഹാജി സുഹൂൽ ഫൈഹ, അബ്ദുൽഹമീദ് ആദം ആദം സൺസ് ജ്വല്ലറി, കെ.എൻ.എസ് മൗലവി, എസ്.ഐ.സി ഓർഗനൈസർ സഈദ് അലി ദാരിമി, എസ്.ഐ.സി ട്രഷറർ ഷൗക്കത്ത് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. സുന്നി സെൻറർ ആക്ടിംഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി റിയാസ് മേലാറ്റൂർ സ്വാഗതവും കൺവീനർ സലീം കോർണീഷ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bookspresentationgatheringCommunity iftar
    News Summary - Community Iftar Gathering and Book Presentation
    Similar News
    Next Story
    X