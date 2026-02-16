Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    16 Feb 2026 10:21 AM IST
    Updated On
    16 Feb 2026 10:21 AM IST

    റ​മ​ദാ​നി​നാ​യി ഒ​രു​ങ്ങു​ക -പി. ​മു​ജി​ബു​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ

    ഐ.​എം.​ഐ സ​ലാ​ല, ഐ​ഡി​യ​ൽ ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പി. ​മു​ജീ​ബു റ​ഹ്‌​മാ​ൻ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    സ​ലാ​ല: വി​ശു​ദ്ധ റ​മ​ദാ​നെ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി ആ​ത്മ വി​ശു​ദ്ധി കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന് പി. ​മു​ജീ​ബു റ​ഹ്‌​മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഐ.​എം.​ഐ സ​ലാ​ല, ഐ​ഡി​യ​ൽ ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'ഇ​സ്സ​ത്താ​ണ് ഇ​സ്‌​ലാം വീ​ണ്ടെ​ടു​പ്പാ​ണ് റ​മ​ദാ​ൻ' എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    നോ​മ്പി​ലൂ​ടെ ആ​ത്മ സം​യ​മ​ന​വും ക്ഷ​മ​യും കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം, ഞാ​ൻ എ​ന്ന ഭാ​വ​ത്തി​നു ക​ടി​ഞ്ഞാ​ണി​ടാ​നും സാ​ധി​ക്ക​ണം. സ​മ​സൃ​ഷ്ടി സ്നേ​ഹ​വും, സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​വും നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ റ​മ​ദാ​ൻ വ്ര​ത​ത്തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഐ.​എം.​ഐ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ കെ. ​ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി മാ​സ്‌​റ്റ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ന്നൂ​ർ ത​ഹ്‌​ഫീ​ളു​ൽ ഖു​ർ​ആ​നി​ൽ നി​ന്ന് എ​ട്ട്‌ ജു​സു​അ് മ​ന​പാ​ഠ​മാ​ക്കി​യ ഈ​സ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, അ​സ്‌​റ യാ​സി​ർ, ഐ​സ യാ​സി​ർ, മ​ദ്‌​റ​സ സ്പോ​ട്സ്‌ ഫെ​സ്റ്റി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​നാ​യ ആ​ദി​ല അ​ബ്‌​ദു​ല്ല എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക്‌ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി. ജെ. ​സാ​ബു​ഖാ​ൻ, കെ.​ജെ. സ​മീ​ർ, കെ.​പി. അ​ർ​ഷ​ദ്‌ , ഫ​സ്‌​ന അ​ന​സ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​ത്യ​ത്വം ന​ൽ​കി.

