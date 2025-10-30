Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 11:46 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 11:46 AM IST

    ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ കോ​ള​ജ് അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ ഒ​മാ​നി​ൽ മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ

    ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ കോ​ള​ജ് അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ ഒ​മാ​നി​ൽ മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ
    അ​നീ​ഷ് മാ​ത്യു

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ മു​സ​ന്ന കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യ ക​ണ്ണൂ​ർ ആ​ല​​ക്കോ​ട് ടൗ​ണി​ല്‍ പെ​രു​നി​ലം റോ​ഡ് ജ​ങ്ഷ​നി​ലെ അ​ര​ശേ​രി​ല്‍ അ​നീ​ഷ് മാ​ത്യു​വി​നെ (50) മ​സ്ക​ത്തി​ലെ മു​സ​ന്ന​യി​ൽ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ല്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ഏ​റെ​ക്കാ​ല​മാ​യി ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി​യാ​ണ്. ഒ​രു​മാ​സം മു​മ്പാ​ണ് നാ​ട്ടി​ൽ​പോ​യി മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി​യ​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മു​റി​യി​ല്‍ മ​രി​ച്ച​നി​ല​യി​ല്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മൃ​ത​ദേ​ഹം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ഒ​മാ​നി​ല്‍ നി​ന്ന് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കും. സം​സ്‌​കാ​രം പി​ന്നീ​ട് ആ​ല​ക്കോ​ട് സെ​ന്റ്‌ മേ​രീ​സ് ഫൊ​റോ​ന പ​ള്ളി സെ​മി​ത്തേ​രി​യി​ല്‍. ആ​ല​ക്കോ​ട്ടെ ആ​ദ്യ​കാ​ല ഡോ​ക്ട​റും ഫാ​ര്‍മ​സി ഉ​ട​മ​യും മ​ദ്യ​നി​രോ​ധ​ന സ​മി​തി സം​സ്ഥാ​ന നേ​താ​വും നാ​ട​ക​ന​ട​നു​മാ​യി​രു​ന്ന പ​രേ​ത​നാ​യ അ​ര​ശേ​രി​ല്‍ മാ​ത്യു​വി​ന്റെ മ​ക​നാ​ണ്. മാ​താ​വ്: മ​ണി​പ്പാ​റ ആ​ശാ​രി​പ്പ​റ​മ്പി​ല്‍ മേ​രി.

    ഭാ​ര്യ: ഒ​ടു​വ​ള്ളി പ​യ്യ​നാ​ട്ട് കു​ടും​ബാം​ഗം അ​നീ​ഷ. മ​ക്ക​ള്‍: അ​മീ​ഷ (ഡി​ഗ്രി വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​നി), അ​ഭി​ഷേ​ക് (പ്ല​സ്ടു വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് സ്‌​കൂ​ള്‍, ആ​ല​ക്കോ​ട്). സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ള്‍: അ​ഭി​ലാ​ഷ് (ഖ​ത്ത​ര്‍), ആ​ശ അ​നൂ​പ് (ല​ണ്ട​ന്‍).

    Girl in a jacket

    College teacher from Kannur found dead in Oman
