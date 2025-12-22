Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 11:48 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 11:48 AM IST

    ‘ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് സ​ഹ​ക​ര​ണം അ​നി​വാ​ര്യം’

    ‘ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് സ​ഹ​ക​ര​ണം അ​നി​വാ​ര്യം’
    അ​വി​സെ​ൻ ക​ണ​ക്ടി​ന്റെ ഭാ​​ഗ​മാ​യി മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ഷാം​ഗ്രി-​ല, ബാ​ർ അ​ൽ ജി​സ​യി​ൽ ‘ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040ൽ ​ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ​ഹെ​ൽ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്ക്’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നും സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, ആ​രോ​ഗ്യ​സേ​വ​ന​ദാ​താ​ക്ക​ൾ, സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഒ​മാ​നി​ലെ മു​ൻ​നി​ര ഫാ​ർ​മ​സി ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ അ​വി​സെ​ൻ ​ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക സ്റ്റാ​ഫ് സം​​ഗ​മ​മാ​യ അ​വി​സെ​ൻ ക​ണ​ക്ടി​ന്റെ ഭാ​​ഗ​മാ​യി മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ഷാം​ഗ്രി-​ല, ബാ​ർ അ​ൽ ജി​സ​യി​ൽ ‘ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040 ൽ ​ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ​ഹെ​ൽ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്ക്’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​യി​ലാ​ണ് അ​ഭി​​പ്രാ​യ​മു​യ​ർ​ന്ന​ത്. സു​സ്ഥി​ര​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള​തു​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​സേ​വ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ എ​ങ്ങ​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​മെ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് സ​ജീ​വ​മാ​യ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നു.

    എ.​എ.​പി.​സി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഹാ​മി​ദ്സെ​യ്ഫ് അ​ൽ സ​ബാ​ഹി മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യി. മി​ലി​റ്റ​റി ആ​ൻ​ഡ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സ​ർ​വി​സ​സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സി​റ്റി​യി​ലെ ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് ആ​ൻ​ഡ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​പ്ലൈ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ സ​യീ​ദ് ബി​ൻ സൈ​ഫ് അ​ൽ ഖ​രൂ​സി, മി​ലി​റ്റ​റി ആ​ൻ​ഡ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സ​ർ​വി​സ​സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സി​റ്റി ചീ​ഫ് ന​ഴ്സ് ഹ​നാ​ൻ ബി​ൻ​ത് സൈ​ഫ് ബി​ൻ സു​ലൈ​മാ​ൻ അ​ൽ മാ​നി, ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​പ്ലൈ​സ് സീ​നി​യ​ർ ഓ​ഫി​സ​ർ മ​നാ​ൽ അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി, ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040 ഫ്യൂ​ച​ർ ടെ​ക​നോ​ള​ജീ​സ് ടീം ​വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ സാ​ൽ​മി, ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040 ഹെ​ൽ​ത്ത് പ്രി​യോ​റി​റ്റി സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് ടീം ​വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ക്കീം അ​ൽ ബ​ലൂ​ഷി, അ​വി​സെ​ൻ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ നി​സാ​ർ എ​ട​ത്തും​ചാ​ലി​ൽ, ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മ ഗ്രൂ​പ്പ് സി.​ഇ.​ഒ സ​മീ​ർ പി.​ടി, ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത്കെ​യ​ർ ജി.​സി.​സി ഗ്രൂ​പ്പ് സി.​എം.​ഒ രാ​ഹു​ൽ ക​ട​വ​ക്കോ​ൽ, പാ​ഡ്ൽ ബി​സി​ന​സ് ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ട​ൻ​സി സി.​ഇ.​ഒ ഡോ. ​ര​ഞ്ജി​ത് രാ​ജ്, തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ​ർ‌ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. ഒ​മാ​നി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വ​ലി​യ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഫാ​ർ​മ​സി ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ അ​വി​സ​ൻ, ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യ​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വീ​ട്ടു​പ​ടി​ക്ക​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സേ​വ​ന​മാ​യ ‘അ​വി​സ​ൻ ആ​പ്പ്’ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു

    അ​വി​സ​ൻ ക​ണ​ക്ട് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ ഗ​ഫ്‍രി, എം.​ഡി നി​സാ​ർ എ​ട​ത്തും​ചാ​ലി​ൽ, എ​ക്സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷ​ബീ​ർ അ​ലി കൊ​ന്നോ​ല, ജ​ന​റ​ൽ മ​നേ​ജ​ർ വി​നു കോ​ത​റ​മ്പ​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ‘അ​വി​സ​ൻ ക​ണ​ക്റ്റ്’ ഈ ​വ​ർ​ഷം വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ സ​മീ​പ​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​വി​സ​ൻ ഗ്രൂ​പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്കു​മാ​ത്ര​മാ​യി പ​രി​പാ​ടി​യെ ചു​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം, ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​നും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ക​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന വേ​ദി​യാ​യി അ​വി​സ​ൻ ക​ണ​ക്ടി​നെ മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത്. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ന​വീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

