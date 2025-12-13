Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 1:00 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 1:00 PM IST

    സൈഖിൽ തണുപ്പേറുന്നു; താപനില 3.1 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു

    ഒ​മാ​നി​ലു​ട​നീ​ളം അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ താ​പ​നി​ല കു​റ​ഞ്ഞു​തു​ട​ങ്ങി
    സൈഖിൽ തണുപ്പേറുന്നു; താപനില 3.1 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു
    സൈ​ഖ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യം

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ക​ഴി​ഞ്ഞ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ ഒ​മാ​നി​ൽ ഉ​ട​നീ​ളം അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ താ​പ​നി​ല​യി​ൽ കു​റ​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ക​ണ​ക്കു​പ്ര​കാ​രം, സൈ​ഖി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും താ​ഴ്ന്ന താ​പ​നി​ല; 3.1 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ്.

    ഒ​മാ​നി​ൽ ത​ണു​പ്പ് കാ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. യാ​ൻ​ക്വി​ൽ- 11.6 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സും ഖാ​ബി​ലി​ൽ 12.8 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സും നി​സ്‍വ​യി​ൽ 13 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സും ഇ​ബ്ര​യി​ൽ 13.3 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സു​മാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ബി​ദി​യ, ഹൈ​മ, അ​ൽ മ​സി​യോ​ന, ഇ​ബ്രി, ബ​ഹ്‍ല, മ​ക്ഷി​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 13.6 ഡി​ഗ്രി മു​ത​ൽ 14.4 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ താ​പ​നി​ല​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, അ​തി​ശൈ​ത്യ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പൊ​ന്നും നി​ല​വി​ൽ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, പു​ല​ർ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധ പു​ല​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും മ​രു​ഭൂ​മി​ക​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും ത​ണു​പ്പ് ന​ന്നാ​യി കു​റ​യാ​നി​ട​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ശൈ​ത്യ​കാ​ല​മെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ത​ണു​പ്പ് ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​വും വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ക്യാ​മ്പി​ങ്ങു​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​യി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക്യാ​മ്പി​ങ് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം മ​സ്ക​ത്ത്​ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ഡി​സം​ബ​ർ മു​ത​ൽ മാ​ർ​ച്ചു​വ​രെ​യാ​ണ്​ ക്യാ​മ്പി​ങ്ങി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സ​മ​യം. പ​ർ​വ​ത​ങ്ങ​ളും മ​രു​ഭൂ​മി​ക​ളും ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​കൃ​തി സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്താ​ൽ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ. പ​ർ​വ​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ഷ്ട​​​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ജ​ബ​ൽ അ​ഖ്ദ​ർ, ജ​ബ​ൽ ശം​സ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ.

    Girl in a jacket

