Madhyamam
    Oman
    23 Sept 2025 10:25 AM IST
    date_range 23 Sept 2025 10:25 AM IST

    ഹെ​ൽ​ത്ത് എ​ക്സ്​പോയിൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ ആ​യു​ർ​വേ​ദി​ക് സെ​ന്റ​റും

    ഹെ​ൽ​ത്ത് എ​ക്സ്​പോയിൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ ആ​യു​ർ​വേ​ദി​ക് സെ​ന്റ​റും
    ഹെ​ൽ​ത്ത് എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​നി​ലെ കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ ആ​യു​ർ​വേ​ദി​ക് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ സ്റ്റാ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ

    അം​ബാ​സാ​ഡ​ർ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ ഹെ​ൽ​ത്ത് എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ ആ​യു​ർ​വേ​ദി​ക് സെ​ന്റ​ർ എ​ൽ.​എ​ൽ.​സി. ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ ആ​യു​ർ​വേ​ദി​ക് സെ​ന്റ​ർ ഒ​മാ​നി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ചി​കി​ത്സാ രീ​തി​ക​ളെ​യും എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​നി​ലൂ​ടെ മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ത്തെ പ​രി​പാ​ടി​യി​ലൂ​ടെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ​വി​ലി​യ​നി​ലെ സ്റ്റാ​ൾ 4514 ലാ​ണ് കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ ആ​യു​ർ​വേ​ദി​ക് സെ​ന്റ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​വേ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    അ​സ്ഥി​രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ഥ​മ പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​ക്ക് മി​ക​വു​റ്റ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ ആ​യു​ർ​വേ​ദി​ക് സെ​ന്റ​ർ ച​ർ​മ​രോ​ഗ​ങ്ങ​ക്കും ആ​മാ​ശാ​യ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ ആ​യു​ർ​വേ​ദി​ക് ചി​കി​ത്സ​യാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ചി​കി​ത്സ​യി​ലും പ്ര​സ​വാ​നാ​ന്ത​ര ചി​കി​ത്സ​യി​ലും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള സേ​വ​നം ആ​ശു​പ​ത്രി ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​മാ​നി​ൽ അ​ഞ്ചി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ ഡോ​ക്ട​മ​ർ​മാ​രു​ടെ​യും അ​നു​ഭ​വ സ​മ്പ​ത്തു​ള്ള തെ​റ​പ്പി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ​യും സേ​വ​നം എ​ല്ലാ​യ്‌​പ്പോ​ഴും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. സ്ത്രീ​രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ചി​കി​ത്സി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ അ​ഞ്ച് ശാ​ഖ​ക​ളി​ലും പ്ര​ത്യേ​കം സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ ആ​യു​ർ​വേ​ദ ചി​കി​ത്സാ​രീ​തി​ക​ളും ഒ​മാ​നി​ലും സാ​ധ്യ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്തെ കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ ആ​യു​ർ​വേ​ദി​ക് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ജൈ​ത്ര​യാ​ത. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​മാ​യ നി​ര​വ​ധി​പേ​രാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ ഹെ​ൽ​ത്ത് എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​നി​ലെ കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ ആ​യു​ർ​വേ​ദി​ക് സെ​ന്റ​ർ പ​വി​ലി​യ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്.

    News Summary - Coimbatore Ayurvedic Center to participate in Health Expo
    X