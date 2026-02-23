Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightമ​സീ​റ ദ്വീ​പി​ൽ...
    Oman
    Posted On
    date_range 23 Feb 2026 11:10 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Feb 2026 11:10 AM IST

    മ​സീ​റ ദ്വീ​പി​ൽ ക​ട​ലാ​മ സം​ര​ക്ഷ​ണ പ​ഠ​ന പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    മ​സീ​റ ദ്വീ​പി​ൽ ക​ട​ലാ​മ സം​ര​ക്ഷ​ണ പ​ഠ​ന പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു
    cancel


    ക​ട​ലാ​മ​ക​ളു​ടെ മു​ട്ട​യി​ട​ലി​ന്റെ​യും കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​രി​ഞ്ഞി​റ​ങ്ങ​ല​ിന്റെ​യും വി​ജ​യ​നി​ര​ക്ക് അ​ള​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യം

    മ​സ്ക​ത്ത്: തെ​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ പ​രി​സ്ഥി​തി വ​കു​പ്പി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ മ​സി​റ ദ്വീ​പി​ൽ ക​ട​ലാ​മ​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഫീ​ൽ​ഡ് പ​ഠ​ന പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. ഒ​ലീ​വ് റി​ഡ്‍ലി ഇ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള ക​ട​ലാ​മ​ക​ളു​ടെ മു​ട്ട​യി​ട​ലി​ന്റെ​യും കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​രി​ഞ്ഞി​റ​ങ്ങ​ല​ന്റെ​യും വി​ജ​യ​നി​ര​ക്ക് അ​ള​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി മു​ത​ൽ മേ​യ് വ​രെ നീ​ളു​ന്ന ഒ​ലീ​വ് റി​ഡ്ലി ക​ട​ലാ​മ​ക​ളു​ടെ മു​ട്ട​യി​ട​ൽ സീ​സ​ണി​നെ​യും മേ​യ് മു​ത​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ വ​രെ നീ​ളു​ന്ന ലോ​ഗ​ർ​ഹെ​ഡ് ക​ട​ലാ​മ സീ​സ​ണി​നെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. ദ്വീ​പി​ന്റെ തെ​ക്ക​ൻ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 84 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. ദി​വ​സേ​ന ര​ണ്ട് ഷി​ഫ്റ്റു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് സ​ർ​വേ. പ്ര​ഭാ​ത ഷി​ഫ്റ്റി​ൽ ക​ട​ലാ​മ​ക​ളു​ടെ കാ​ൽ​പ്പാ​ടു​ക​ളും മു​ട്ട​യി​ടു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും വ​ഴി​തെ​റ്റി​യ​വ​യെ തി​രി​കെ ക​ട​ലി​ലേ​ക്ക് വി​ടു​ക​യും മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. രാ​ത്രി ഷി​ഫ്റ്റി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ക​ട​ലാ​മ​ക​ൾ​ക്ക് ടാ​ഗ് ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും തീ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ക​ട​ലാ​മ​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ജൈ​വ വൈ​വി​ധ്യ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​നി​ൽ​പ്പും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് മ​സി​റ വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ ക​ട​ലാ​മ സീ​സ​ൺ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഗ​സ്സി ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ഫാ​ർ​സി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Coastal conservation study project underway on Masira Island
    Similar News
    Next Story
    X