Madhyamam
    Oman
    15 Oct 2025 9:38 AM IST
    ക​ട​ലാ​മ സം​ര​ക്ഷ​ണ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി

    ക​ട​ലാ​മ സം​ര​ക്ഷ​ണ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മ​സി​റ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ പ​രി​സ്ഥി​തി​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ക​ട​ലാ​മ​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളെ​യും പ​​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി. പ​രി​സ്ഥി​തി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം പ്രാ​ദേ​ശി​ക ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ച് തീ​ര​ദേ​ശ ജീ​വ​ജാ​ല​സം​ര​ക്ഷ​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    ക​ട​ലാ​മ​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളും അ​വ​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക്ലാ​സു​ക​ളും അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.വൃ​ക്ഷ​ത്തൈ​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക​യും പ​രി​സ്ഥി​തി ബു​ക് ലെ​റ്റു​ക​ൾ കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഹ​രി​ത​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം തീ​ര പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​താ​ണെ​ന്ന് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

